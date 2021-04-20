Еще одна обложка дня. Услышьте нас

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20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер российского Vogue, в знак поддержки репрессированным: «Диалог, свобода, доверие».
Отметим, предыдущий номер одного из самых авторитетных журналов в мире моды был исполнен
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Так выглядит свежий номер российского Vogue, в знак поддержки репрессированным: «Диалог, свобода, доверие».
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