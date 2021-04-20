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«Горизонт» расторг с хабом «Имагуру» договор аренды

20.04.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

«Имагуру» закрывается, «Горизонт» расторг с хабом договор аренды.

О закрытии хаба сообщила в фейсбуке соосновательница «Имагуру» Татьяна Маринич.

Она рассказала, что холдинг «Горизонт», у которого «Имагуру» арендует помещение, расторг с хабом договор без объяснения причин. В телефонном разговоре руководитель холдинга объяснила, что «выполняет поручение — это приказ». Татьяна Маринич связала закрытие с тем фактом, что она является членом Координационного совета.

Организаторам хаба надо освободить помещение до 30 апреля.

На сайте «Имагуру» написано, что хаб арендовал помещение у холдинга «Горизонт» на протяжении семи лет. За это время «Горизонт» получил от хаба около $1,5 млн. «Имагуру» инвестировал в ремонт более 2000 кв. м непригодных для офисной деятельности помещений.

 
 
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«Имагуру» закрывается, «Горизонт» расторг с хабом договор аренды.
 
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