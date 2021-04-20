Facebook запустит собственную версию Clubhouse

Источник материала: АФН

Социальная сеть Facebook в ближайшие несколько месяцев запустит ряд аудиофункций, в том числе Live Audio Rooms - аналог популярного приложения аудиочатов Clubhouse. Об этом сообщает ВВС.

Функцию запустят в течение следующих нескольких месяцев, но сначала она будет доступна небольшому кругу создателей комнат.

Facebook также запустит новую функцию Soundbites, с помощью которой пользователи смогут создавать короткие аудиозаписи и делиться ими.

Как отмечается, пользователи смогут зарабатывать деньги в Live Audio Rooms или Soundbites, хотя пока неясно, как именно и для кого эта возможность будет доступна: для всех или только для создателей аудиочатов с большим количеством подписчиков.

Аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она завоевала популярность среди «элиты Кремниевой долины» как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению. После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать различные комнаты и общаться там исключительно голосовыми сообщениями.