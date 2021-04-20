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Сегодня Александра Федуту должен увидеть адвокат

20.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Планируется, что 20 апреля должны состояться следственные действия с участием известного политолога. Об этом заранее проинформировали его адвоката.



На минувшей неделе в минской квартире Александра Федуты прошел обыск, пишет Народная воля.

«Все было культурно и вежливо, – говорит жена Федуты Марина Шибко. – Конечно, обыск шел долго. Забрали старые телефоны, флешки, пару бумаг… Обыск шел с 6 до 11, а в девять часов вечера мы читали Иосифа Бродского. И хоть у меня был обыск, я читала Бродского: муж передал через адвоката, такое свидание на дистанции. Он в камере читал наизусть, а я дома по двухтомнику. Все повторяется, как десять лет назад…»

В прошлую пятницу Марина Шибко передала мужу сменную одежду и необходимые лекарства.
 
 
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Планируется, что 20 апреля должны состояться следственные действия с участием известного политолога. Об этом заранее проинформировали его адвоката.
 
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