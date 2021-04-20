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Чиновники в Молодечно готовятся к массовым беспорядкам?
Источник материала: Партизан
В магазинах появились странные инструкции.
В одном из магазинов Молодечно местные жители заметили инструкцию того, как следует вести себя во время массовых беспорядков. Причины появления такой инструкции не объясняются.
Как
Жителям рекомендуют минимизировать свои перемещения в тёмное время суток и заранее планировать свой маршрут передвижения по городу, изучив на карте «места массовых беспорядков».
«Если есть пересечение с вашим маршрутом движения, скорректируйте свой маршрут», — советуют в магазине.
Также в инструкции рекомендуют предупреждать близких о своих передвижениях, иметь при себе документы и максимально заряженный мобильник.
Приговоры за протесты
Между тем в Молодечно продолжают выносить приговоры по уголовным делам за протесты 2020 года. Так, 29 сентября Владислав Евстигнеев получил три года исправительной колонии, а Павел Песков – 3,3 года исправительной колонии. Их признали виновными в сопротивлении омоновцев во время стычки на цепи солидарности 19 июня.
31 марта Дмитрию Коробейнику, Григорию Солодовникову, Сергею Сидоровичу и Элине Корытько присудили по одному году и шести месяцам «химии» с направлением. Анна Задорская и Игорь Сидорович должны будут заплатить штрафы.
21 ноября шесть молодечненцев перекрыли проезжую часть на несколько минут. Они держали плакат с надписью «Пока в стране беззаконие, сопротивление — наш долг».
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В магазинах появились странные инструкции.
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