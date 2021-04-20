Фрибет: выгодное предложение или красивая обёртка

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Рассказываем, за что букмекеры дарят бесплатные ставки

Букмекерские конторы стали предлагать больше бонусов для клиентов. Резонно возникает вопрос: в чем подвох, действительно ли букмекеры позволяют выиграть больше денег или это рекламный ход? В статье мы расскажем, как получить фрибет, и от чего зависит привлекательность бонуса.

Что такое фрибет и за что его дают

Фрибет — бесплатная ставка, которая полагается игроку за выполнение ряда условий. В случае прохода пари чистый выигрыш зачисляется на основной счет, в случае проигрыша никто никому ничего не должен. Бонус могут получить как новые, так и действующие клиенты. Чаще всего такое вознаграждение начисляется за:

● Регистрацию. Достаточно создать аккаунт на сайте или в приложении и пройти идентификацию. Новички смогут сделать ставку за счет букмекера, а в случае победы сразу вывести выигрыш. Это самое выгодное предложение.

● Пополнение игрового счета. Помимо регистрации и идентификации потребуется внести депозит на минимальную сумму. Иногда игрок должен не просто положить деньги, но и увеличить баланс в несколько раз, чтобы добраться до фрибета.

● Активную игру. Полагается при больших оборотах по ставкам или проигрышах за отчетный период. Суммы и сроки прописываются в условиях акции.

● Участие в конкурсах. Иногда конторы устраивает конкурсы прогнозов и награждают победителей ценными призами, в том числе фрибетами.

На Legalbet на странице «Фрибеты букмекерских контор» вы найдете полный перечень таких акций с фильтрами по условиям, о которых мы говорили выше. «Бесплатная ставка» — универсальный термин, и привлекательность конкретного бонуса зависит не только от суммы. Всегда учитывайте, что необходимо сделать пользователю для получения бесплатной ставки.

Условия важнее суммы

Читайте условия акции и выбирайте то вознаграждение, которое сможете получить.

Чем меньше условий и ограничений для получения фрибета устанавливают букмекерские конторы, тем лучше. Идеально, если компании дарят бездепозитный бонус, который можно поставить на любое событие и с любым коэффициентом, не пополняя счёт. Тогда после выигрыша пари вы сразу сможете снять чистую прибыль или продолжить делать ставки, то есть тратить деньги так, как захочется.

Однако такое предложение встречается крайне редко. Гораздо чаще букмекеры дарят бесплатные ставки только после пополнения счета, совершения ставок с определенными котировками или проигранных пари, компенсируя лишь часть затрат. Бывает, что для получения бонуса клиенту предлагают делать ставки только на один вид спорта, конкретный чемпионат или даже матч. Ограничения могут касаться видов ставок (например, только экспрессы) или коэффициента.

Пожалуй, самый жесткий момент, когда на время отыгрыша бонуса блокируется возможность выводить любые суммы со счета. Если вы прочитали правила акции и сомневаетесь, лучше уточните в службе поддержки, чтобы потом не разочароваться.

Автор: Позняков Павел