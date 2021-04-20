Volkswagen представил в Китае дуэт электрических кроссоверов ID.6

Источник материала: Tut.by

На открывшемся 19 апреля автосалоне в Шанхае производители провели настоящий парад «электричек» разных мастей. Новинкой отметился и Volkswagen — это кроссовер ID.6, который был представлен сразу в двух вариантах.





Это ID.6 Crozz и ID.6 X, выпуском которых, как и в случае с ID.4 для китайского рынка , займутся разные предприятия — в первом случае это СП FAW-Volkswagen, а во втором SAIC Volkswagen. Колесная база у обеих версий ID.6 достигает 2,96 м, но Crozz (4,9 м от носа до хвоста) оказывается на 15 мм длиннее X-версии. Главные внешние отличия сводятся к оформлению бамперов, передней и задней светотехники, корпусов наружных зеркал, а также дизайну колесных дисков.





Третий ряд сидений есть уже «в базе», при этом различий в салоне у ID.6 Crozz и ID.6 X тоже хватает. У машин разный дизайн передней панели, хотя главные элементы, включая руль, виртуальные приборы и 12-дюймовый центральный тачскрин, одинаковые. В списке опций кроссоверов — проекционный экран с системой дополненной реальности, панорамная крыша, адаптивная подвеска и комплекс полуавтономного вождения Travel Assist, который в компании называют автопилотом второго уровня автономности.









Создан ID.6 на той же платформе MEB, что и уже продающиеся хетчбэк ID.3 и младший кроссовер ID.4. У версий с задним приводом — электродвигатель мощностью 180 или 204 л.с., самый мощный полноприводный вариант, который разменивает первую «сотню» за 6,6 секунды, располагает двумя электромоторами суммарной отдачей 305 л.с. Тяговые батареи — емкостью 58 и 77 кВт·ч с паспортным запасом хода от 436 до 588 км по методике NEDC.





В Китае продажи ID.6 Crozz и ID.6 X начнутся летом, стартовая цена пока не объявлена. За пределами Поднебесной такие кроссоверы вряд ли появятся.