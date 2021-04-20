Какие курсы доллара и евро установили обменники 20 апреля

Источник материала: Tut.by

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 20 апреля укрепляется. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 20 апреля

На торгах курс доллара упал на 0,29% — до 2,5886 рубля, курс евро укрепился на 0,32% — до 3,1241 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,06% — до 3,4034 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.24).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,635 рубля (БТА Банк), а ниже всего — 2,592 рубля (Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Беларусбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке, Франсабанке — 2,588 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке, Статусбанке — 3,125 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,12 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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