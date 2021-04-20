Два народных артиста - в одной комедии. Ирина Муравьева и Сергей Никоненко приедут в Гродно

Источник материала: Tut.by

Искрометную комедию «Не в свои сани не садись» с участием известных актеров Ирины Муравьевой и Сергея Никоненко поставят в Гродно 27 апреля. Спектакль пройдет в Гродненской областной филармонии.



Фото предоставлено организаторами

Премьера постановки состоялась 31 декабря 2019 года в Москве. Новый спектакль получился волшебным, наполненным доброй энергией, светом и теплом. В его основе — классическая пьеса Островского, объединившая в себе темы дворянства и купечества, любовь и интриги, мораль и нравы XIX века. Режиссер Роман Самгин освежил известную историю танцами, весельем и музыкой.

Примечательно, что впервые (в 1853 году) эта пьеса Островского была поставлена как раз в Малом театре, в котором Ирина Муравьева служит уже почти 30 лет. Компанию именитым артистам составят Борис Шувалов и талантливая молодежь лучших московских театров. Романтика романсов, легкая и задорная постановка, встреча с легендами сцены и кино ждут зрителей на спектакле в Гродненской областной филармонии уже в конце апреля.

Когда: 27 апреля, 19.00

Где: Гродненская областная филармония

Сколько: от 33 рублей Купить билет