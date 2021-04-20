Гродненский аэровокзал выставили на торги за 6 базовых. Его пытаются продать уже 11 лет

Источник материала: Tut.by

Здание гродненского аэровокзала снова попытаются продать. Объект выставляют на торги уже 11 лет — и сейчас его первоначальная стоимость составляет 6 базовых величин или 174 рубля, сообщает «Вечерний Гродно».





Недостроенное здание аэровокзала, которое находится в 15 км от Гродно, снова появилось в списках продаваемого на торгах имущества. Комплекс вблизи деревни Обухово пытаются продат ь безуспешно уже более 11 лет, однако ни смягчение условий для покупателя, ни падение цены до одной базовой никак не помогают. Очередная попытка найти владельцев разрушающемуся долгострою назначена на 20 мая.

Аэровокзал около Гродно начали строить еще 1985 году, однако ближе к распаду СССР стройка была заморожена на неопределенный срок. Успели возвести 9-этажный административный блок, который занимает 18,5 тысяч кв. метров, залы ожидания, а также провели все коммуникации. Однако денег на завершение строительства так и не нашлось.

Комплекс пытаются продать с 2010 года. На первых торгах за него просили свыше 23 млн неденоминированных рублей, однако постепенно, из-за отсутствия реальных покупателей, ценник падал.

Аэровокзалом иногда интересовались потенциальные инвесторы: были предложения переделать здания под гостиничный или административный комплекс. Но дальше инициатив дело не шло.

Новый аукцион назначен на 20 мая. Заявки нужно подать до 14 мая.

Начальная стоимость осталась без изменений — 6 базовых величин (по 1 базовой за каждую из составных частей комплекса). Это 174 рубля (около 67 долларов).

Организатором торгов выступает комитет «Гроднооблимущество». Сейчас здание числится на балансе городского УКСа".

«Возможно изменение целевого назначения земельного участка на „для строительства и обслуживания объекта административно-хозяйственного, гостиничного назначения“ при условии установления запрета на отчуждение объекта до окончания строительства, за исключением его передачи в собственность государства», — сообщается в условиях аукциона.

Условия предстоящих торгов не изменились. Как и прежде, победитель торгов или единственный заявившийся участник получит участок земли и инфраструктуру аэровокзала в аренду сроком на 51 год.

Не позднее двух лет с момента заключения договора купли-продажи покупатель должен разработать проект. Закончить реконструкцию здания и ввести его в эксплуатацию нужно не позднее 4 лет с момента заключения договора. Предпринимательскую деятельность на объекте нужно начать не позже полугода после ввода в эксплуатацию, а вести — не менее 3 лет.