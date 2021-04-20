«Идеальное тело, идеальная женщина». 42-летняя солистка The Pussycat Dolls восхитила фанатов фигурой

Источник материала: Tut.by

Американская певица, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер разместила в своем инстаграме откровенные фото в купальнике с отдыха на курорте Оаху, Гавайи, пишет lenta.ru .

Подписчики восхитились фигурой 42-летней певицы в комментариях: «Какая же ты прекрасная», «Красотка», «Идеальная фигура», «Боже, идеальное тело, идеальная женщина», «Господи, какая же ты милая, обожаю тебя», «Николь, я люблю тебя», «Самая красивая».

Николь часто делится снимками, где позирует в купальнике. Поклонники певицы называют ее тело идеальным, пишут, что Николь мотивирует их заниматься своей фигурой. Наша подборка тех самых мотивационных (скоро лето!) фото Николь Шерзингер.