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«Идеальное тело, идеальная женщина». 42-летняя солистка The Pussycat Dolls восхитила фанатов фигурой

20.04.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская певица, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер разместила в своем инстаграме откровенные фото в купальнике с отдыха на курорте Оаху, Гавайи, пишет lenta.ru.

Подписчики восхитились фигурой 42-летней певицы в комментариях: «Какая же ты прекрасная», «Красотка», «Идеальная фигура», «Боже, идеальное тело, идеальная женщина», «Господи, какая же ты милая, обожаю тебя», «Николь, я люблю тебя», «Самая красивая».

Николь часто делится снимками, где позирует в купальнике. Поклонники певицы называют ее тело идеальным, пишут, что Николь мотивирует их заниматься своей фигурой. Наша подборка тех самых мотивационных (скоро лето!) фото Николь Шерзингер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)

 
 
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Американская певица, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер разместила в своем инстаграме откровенные фото в купальнике с отдыха на курорте Оаху, Гавайи.
 
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