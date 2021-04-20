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Затаили обиду: кто из родственников больше не здоровается с принцем Гарри?

20.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Таблоиды раскрыли имена членов королевской семьи, которые так и не простили принца Гарри: три человека не захотели здороваться с мятежником на похоронах дедушки.

Смерть принца Филиппа заставила родственников объединиться и на время закрыть глаза на прошлое. И если принцы Чарльз и Уильям сменили гнев на милость и хотя бы на публике забыли об обиде на принца Гарри после скандального интервью у Опры, нашлись и те, кто демонстративно отвернулся от мятежника.

Как сообщило издание Mail on Sunday, речь идет о дяде и тете принца Гарри – принцессе Анне и принце Эдварде, а также жене последнего Софи.

Источники сообщают, что именно дети королевы демонстративно отказались здороваться с Гарри при его появлении на похоронах. Эксперты связали это с обвинениями Меган Маркл, которая заявила, что выслушивала расистские замечания в сторону своего ребенка, а позже стало известно, что критика звучала из уст принцессы Анны.

По словам инсайдеров, единственным, кто протянул руку Гарри, стал опальный принц Эндрю, замешанный в секс-скандале.

"Он знает на опыте своей бывшей жены Сары Фергюсон, а теперь и на собственном, каково это – быть чужим среди своих. Что касается остальных, они занимают сторону королевы и не собираются сочувствовать Гарри", – отметили источники.

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Наблюдая за церемонией прощания с принцем Филиппом, источники выделили трех членов семьи Елизаветы II, которые даже не протянули руку мятежному герцогу.
 
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