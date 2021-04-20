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Трактор сгорел на поле в Могилевской области – видео
20.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сообщение о горящем открытым пламенем тракторе, который работал в поле возле деревни Большое Зубово Круглянского района, поступило в МЧС вечером 19 апреля. Работники местного предприятия "Друть-Агро", на котором числится трактор, пожар тушить не рискнули. Пока спасатели приехали на место, внутренности сельхозагрегата практически выгорели.
В итоге BELARUS-3522 2012 года выпуска был уничтожен, восстановлению не подлежит. Тракторист не пострадал. Сейчас следователи устанавливают причину пожара – предполагается, что причиной стало короткое замыкание.
МТЗ-3522 относится к машинам 5-го тягового класса, мощность двигателя этой модели – 364 лошадиных сил. Предназначен для работы на грунтах всех типов, на основной и предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур, заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических культур.
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Трактор BELARUS-3522 загорелся прямо посреди поля - в считанные минуты от него остался лишь железный каркас.
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