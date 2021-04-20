ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эти знаки Зодиака добьются невозможного в конце апреля: Глоба назвал трех счастливчиков!

20.04.2021 11:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака добьются невозможного в конце апреля: Глоба назвал трех счастливчиков!
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на апрель 2021 от именитого астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, для которых сочетание звезд и планет будет очень удачным на текущей неделе - с 19 по 25 апреля. Эти счастливчики смогут воплотить в жизнь самые смелые мечты и реализовать грандиозные планы. Кто самые везучие знаки Зодиака - читайте далее в нашем материале.

Об этом пишет slovofraza.com.

Телец


Тельцы на этой неделе будут полны сил и мотивации. Павел Глоба советует вам проявлять больше активности в делах и на работе. На этой неделе многим Тельцам удастся воплотить в жизнь свои мечты и планы. Достаточно немного веры в себя и инициативы. Исключение составит лишь 20 апреля - в этот день вам нужно поменьше рисковать.

Близнецы


Эта неделя может стать для Близнецов временем исполнения самых амбициозных мечтаний. Вам удастся как следует поработать и отлично отдохнуть. Сейчас лучше не торопиться с принятием решений в бизнесе и на работе. А вот в сердечных вопросах лучше проявить больше твердости. Если отношения начали складываться не лучшим образом, смело расставайтесь и отправляйтесь на поиски новой любви.

Козерог


Эта неделя идеально подходит для флирта, поисков любви. Удача ожидает и тех, кто давно состоит в отношениях. Большое значение Козерогам стоит уделить своему здоровью - старайтесь правильно питаться, будьте активнее и придерживайтесь режима дня. Можно отправиться в путешествие, в отпуск. Денежный рост ждет представителей творческих профессий, преподавателей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто самые везучие знаки Зодиака - читайте далее в нашем материале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сванидзе: Путин просто показал Лукашенко фотку двух российских "туристов" - Петрова и Боширова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by