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Праздник 20 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник

20.04.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 20 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник
Коллаж: РБК-Украина
20 апреля по православному календарю принято почитать память Даниила Переславского, который является основателем Данилова монастыря возле Переяславля.

Обо всех приметах и табу - читайте ниже в нашем материале.

Даниил учился в Никитском монастыре при своем родственнике старце Ионе. Потом тайно ушел в Пафнутьево-Боровский монастырь, где жил десять лет, после чего на два года ушел в Левкиевую пустыню. После перешел в Горицкий монастырь, где в течение 30 лет был монахом, иеромонахом и архимандритом.

Даниил выбрал себе особый подвиг. Он разыскивал скончавшихся в пути и устраивал им христианское погребение. Он подбирал по дорогам тела усопших, приносил их к скудельницам и совершал погребение, а после поминал их за литургией.

Со временем он решил устроить здесь церковь во имя Всех святых, чтобы молиться за безымянных покойников. Попав на прием к великому князю Василию Ивановичу, он получил грамоту на владение тем местом, где планировал ставить церковь.

15 июля 1508 года церковь Всех святых была освящена, где он и провел остаток жизни. Преподобный Даниил умер 7 апреля 1540 года и был погребен возле жертвенника Троицкого собора.

Приметы и традиции этого дня


Если день морозный - к урожаю хлебов и гречихи.

Если светит солнце, то и вся весна будет теплой.
Если ночью звезды сильно сияют, а утром на небе тучи появились, то к обеду может полить дождь.

Красный восход солнца - к перемене погоды.

Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.

Главные запреты этого дня


20 апреля категорически запрещено ругаться, иначе отпугнете удачу.

Вечером не стоит выносить мусор, ведь вместе с ним уйдет и благополучие.

Не рекомендуется также сегодня есть слишком жирную пищу.

Именины 20 апреля отмечает Акулина, Георгий, Даниил, Егор, Юрий.
 
 
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20 апреля категорически запрещено ругаться, иначе отпугнете удачу.
 
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