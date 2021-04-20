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В Островецком районе пьяный бесправник на Audi вылетел в кювет - пострадали два человека

20.04.2021 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир легковушки получили травмы в аварии, которая произошла днем 19 апреля в Островецком районе, сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, на 23-м километре трассы Изабелино — Михалишки 45-летний водитель Audi не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль ударился в земляную насыпь.

В результате ДТП водитель и 57-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.


Установлено, что оба мужчины были пьяны. Автомобиль принадлежит пассажиру, а водитель не имеет права управления. В своих объяснениях водитель и пассажир указали, что ехали в соседнюю деревню за алкоголем.

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В своих объяснениях водитель и пассажир указали, что ехали в соседнюю деревню за алкоголем.
 
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