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В Островецком районе пьяный бесправник на Audi вылетел в кювет - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Водитель и пассажир легковушки получили травмы в аварии, которая произошла днем 19 апреля в Островецком районе,
По информации инспекторов, на 23-м километре трассы Изабелино — Михалишки 45-летний водитель Audi не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль ударился в земляную насыпь.
В результате ДТП водитель и 57-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.
Установлено, что оба мужчины были пьяны. Автомобиль принадлежит пассажиру, а водитель не имеет права управления. В своих объяснениях водитель и пассажир указали, что ехали в соседнюю деревню за алкоголем.
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В своих объяснениях водитель и пассажир указали, что ехали в соседнюю деревню за алкоголем.
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