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В Гродно покажут спектакль со звездами российских сериалов. Обещают мужской стриптиз!

20.04.2021 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комедию о жизни современных мужчин «Все о мужчинах» покажут в Гродно 26 мая. В главных ролях — звезды российского кино Виктор Добронравов, Илья Глинников и Сергей Епишев. Не обойдется без мужского стриптиза!


Фото предоставлено организаторами

В конце весны на сцене Гродненской филармонии покажут свежую премьеру о современных мужчинах «Все о мужчинах». В спектакле вы увидите калейдоскоп мужских характеров, четыре параллельно развивающиеся истории, которые позволят рассмотреть образ современного мужчины в спектре самых невероятных жизненных ситуаций. Всех двенадцать персонажей сыграют три блестящих артиста российского театра и кино: это ведущий актер Театра имени Вахтангова и популярный киноактер Виктор Добронравов, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» Илья Глинников и Сергей Епишев из «Беспринципных» и «Последнего министра».

Вот основной список тем, которые затрагиваются в спектакле: вечный вопрос отцов и детей, любовь и ревность, дружба и предательство, созидание и разрушение личности, алчность и великодушие, гордость и смирение, гармония одной счастливой семьи и хаос рассыпающейся на глазах цивилизации. Спектакль насыщен визуальными спецэффектами и современными музыкальными хитами на любой вкус.

Продолжительность постановки — 1 час 40 минут без антракта. Возрастные ограничения — «18+»: организаторы обещают, что без мужского стриптиза никак не обойдется.

Когда: 26 мая, 19.00
Где: Гродненская областная филармония
Сколько: от 33 рублей

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Теги: Гродно
 
 
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Комедию о жизни современных мужчин «Все о мужчинах» покажут в Гродно 26 мая. В главных ролях - звезды российского кино Виктор Добронравов, Илья Глинников и Сергей...
 
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