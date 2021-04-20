Жительнице Гродно дали полтора года «домашней химии» за оскорбление сотрудницы ОМОН

Жительницу Гродно Анастасию Коломейченко осудили на полтора года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа за оскорбление сотрудницы ОМОН.

Постановление огласили в суде Октябрьского района Гродно 20 апреля, сообщает БелаПАН .





31-летнюю Коломейченко признали виноватой в том, что она оскорбила сотрудницу ОМОН Дарью Бондарчук. Согласно официальной версии, она разместила оскорбительную надпись в адрес Бондарчук в социальных сетях 3 сентября.

Коломейченко вину не признала. Она поясняла, что заходила в свой аккаунт с устройства своих знакомых, так что кто-то другой мог получить доступ к ее страничке и написать что-то вместо нее.

Дарья Бондарчук была потерпевшей по делу 55-летней Марины Поликарповой. Та укусила сотрудницу ОМОН при задержании 9 августа. Поликарпова получила два года «домашней химии». Поликарпова поясняла в суде, что защищалась, так как сотрудницы милиции ее били и душили.