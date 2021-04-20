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В Минске скоро появится необычная скульптура ангела с пульсирующим сердцем

20.04.2021 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Рядом с Минским научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии, между действующим и новым корпусами этим летом появится скульптура «Ангел». Агентство «Минск-новости» побывало в мастерской автора Максима Петрули.

Высота скульптуры — 3 метра. Пока она сделана из пластилина. После литья из бронзы и установки на месте полая форма сердца будет заполнена красным светом, работающим в пульсирующем режиме.

В Минске скоро появится необычная скульптура ангела с пульсирующим сердцем

— Ко мне обратились сотрудники МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии с пожеланием создать образ, к которому бы обращались с благодарностью выжившие люди либо те, кому операции еще предстоят. Образ, к которому приходил бы человек за помощью или к которому возвращался с благодарностью. Со слов врачей, ангел — символ трансплантологии. Он и символ веры. Для меня эта скульптура — пластически закодированное сердце по форме и в разрезе.

В Минске скоро появится необычная скульптура ангела с пульсирующим сердцем

Максим начал работу над проектом в ноябре прошлого года. Из разработанных эскизов медики выбрали один вариант, который представили на Минском городском художественно-экспертном совете по монументальному и монументально-декоративному искусству. Эксперты также одобрили модель произведения в натуральную величину.

В Минске скоро появится необычная скульптура ангела с пульсирующим сердцем

Творческая команда уже нашла оптимальное место, где будет установлена скульптура так, чтобы не повредить инженерные сети, которых под землей на территории больницы огромное количество, и смотрелась гармонично.

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Теги: Минск
 
 
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