Бывший директор «Минскконцерта» получил более семи лет колонии за взятки

Источник материала: Onliner

Вчера Первомайский суд Минска вынес приговор бывшему директору «Минскконцерта» Андрею Микуцевичу, который был задержан больше года назад. Отмечается, что он брал деньги за заключение договоров на оказание услуг без проведения конкурентных процедур закупок, говорится на сайте пресс-службы суда.

Таким образом, Андрей Микуцевич был признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК Беларуси). Также за дачу взятки был осужден индивидуальный предприниматель. Его признали виновным в организации дачи взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 16 ч. 2 ст. 431 УК Беларуси).

В деле говорится о четырех эпизодах получения взяток:

в период с 24 октября 2011 года по 26 сентября 2016 года Микуцевич получил от учредителя и директора ЧУП по оказанию услуг «Арт ПроСвет» денежные средства в размере 56 125 деноминированных рублей. Это — особо крупный размер;

в период с 1 декабря 2011 года по 22 декабря 2018 года повторно получил от учредителя и директора ЧУП по оказанию услуг «МЛК-Саунд» в качестве взятки 181 710 деноминированных рублей, что является особо крупным размером;

30 декабря 2018 года принял от учредителя и директора СООО «Блэкаут студио» деньги в размере 5000 долларов, что является крупным размером;

в период с 15 ноября 2016 года по 15 марта 2020 года повторно получил от учредителя и директора ЗАО «Лазерные шоу-системы» в качестве взятки 9000 рублей, что является крупным размером.

В итоге Микуцевич был признан виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей. Он будет лишен свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, он не сможет в течение пяти лет занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Индивидуальный предприниматель был приговорен к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.