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Бывший директор «Минскконцерта» получил более семи лет колонии за взятки
Источник материала: Onliner
Вчера Первомайский суд Минска вынес приговор бывшему директору «Минскконцерта» Андрею Микуцевичу, который был задержан больше года назад. Отмечается, что он брал деньги за заключение договоров на оказание услуг без проведения конкурентных процедур закупок,
Таким образом, Андрей Микуцевич был признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК Беларуси). Также за дачу взятки был осужден индивидуальный предприниматель. Его признали виновным в организации дачи взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 16 ч. 2 ст. 431 УК Беларуси).
В деле говорится о четырех эпизодах получения взяток:
В итоге Микуцевич был признан виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей. Он будет лишен свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, он не сможет в течение пяти лет занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Индивидуальный предприниматель был приговорен к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Вчера Первомайский суд Минска вынес приговор бывшему директору «Минскконцерта» Андрею Микуцевичу, который был задержан больше года назад. Отмечается, что он брал...
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