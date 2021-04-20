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Белоруска перевела «финансовому эксперту» из Instagram 7650 рублей, а он исчез
Источник материала: Onliner
Жительница Новополоцка перевела деньги пользователю Instagram, подписанному в сети как «финансовый эксперт». Он якобы занимался инвестициями в криптовалюты с предложением заработать на процентах. 50-летняя белоруска решила заработать и написала ему в мессенджере,
В первый раз она перевела 352 рубля, после чего с ней связался «финансовый эксперт» и обрадовал полученной прибылью: вместо вложенной суммы он вернул 467 рублей. Затем в переписке неизвестный подогрел ее интерес «повышенными выплатами». Тогда женщина решила увеличить «инвестиции» и перевела на указанный счет 7650 рублей.
Фото: sk.gov.by
Фото: sk.gov.by
Получив деньги, «финансовый эксперт» перестал выходить на связь, а жительница Новополоцка обратилась к силовикам. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается.
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Жительница Новополоцка перевела деньги пользователю Instagram, подписанному в сети как «финансовый эксперт». Он якобы занимался инвестициями в криптовалюты с...
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