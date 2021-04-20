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ГУБОП обновил список «экстремистских» Telegram-чатов

20.04.2021 11:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ГУБОП обновил список Telegram-чатов, признанных судами экстремистскими.

На сегодня перечень «экстремистских» чатов выглядит так:

NEXTA-live (НЕХТА-live) и NEXTA (НЕХТА),

LUXTA,

Мозырь 97%,

Водители 97,

Брест: Слухи и факты,

МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ,

Беларусь головного мозга,

Каратели Беларуси,

Витебск 97,

МотолькоПомоги,

Гродно 97%,

Гомель Советский 97,

Речица для Жизни ЧАТ,

Брест 97%,

Я ВЫХОЖУ / МКБ,

Чат группы Каратели,

Чат невероятного Витебска,

Могилев 97%,

Бобруйск 97%,

Осиповичи для жизни,

Бульвар Непокоренных.

При этом «экстремистскими» признаны логотип и водяной знак NEXTA.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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ГУБОП обновил список Telegram-чатов, признанных судами экстремистскими.
 
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