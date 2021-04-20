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США выделили Украине дополнительные $155 млн для противодействия РФ и укрепления демократии

20.04.2021 11:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $155 млн. Об этом "Европейской правде" во вторник сообщили в посольстве США в Украине.

Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов.

В частности, $34 млн выделят на поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев - для поддержки восстановления Украины после пандемии COVID-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг; повышения прозрачности и расширения экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли; оказания помощи в развитии земельного рынка как двигателя экономического роста и притока инвестиций в аграрный сектор.

$14 млн будет использовано для совершенствования мер по противодействию коррупции - с целью поддержки реформ и обеспечения защиты антикоррупционных институтов; уменьшения объемов коррупционных действий в сфере здравоохранения и предоставления Украине помощи в закупке жизненно необходимых лекарственных средств; поддержки дальнейшего развития платформ электронного управления.

На противодействие российской агрессии предусмотрено $63 млн долларов США, в частности, для защиты прав человека и обеспечения доступа к правосудию украинцев, пострадавших от агрессии; для снижения энергетической и экономической зависимости Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы; расширение доступа граждан к качественной и объективной информации в целях противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации, поддержки евроинтеграции и усилению демократических процессов в Украине.

На укрепление демократии и управления предусмотрено $44 млн. Средства должны способствовать расширению судебной реформы; укреплению новосозданных объединенных территориальных громад и обеспечению более широкого предоставления качественных услуг жителям; поощрению молодежного лидерства и инноваций.

 
 
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Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в...
 
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