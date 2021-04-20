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Быков: Ситуация Путина в известном смысле хуже лукашенковской

20.04.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский писатель Дмитрий Быков - о разнице положений Путина и Лукашенко

"Спасти Навального может только нажим так называемых партнеров или предложенный ими выгодный торг, – рассуждает Дмитрий Быков в Собеседнике. 

- Зачем это нужно партнерам, не очень понятно, потому что их тактика обозначилась: минимизировать вред, наносимый Россией, и с этой целью максимально ее изолировать.

Правительству Северной Кореи тоже ведь никто не дает советов, как ему разбираться с врагами народа: важно, чтоб мир не взорвали. Если вы позволите себе выйти на улицу, вам гарантированы неприятности; проблема только в том, что, если вы никуда не выйдете, они вам гарантированы все равно.

Ситуация Путина в известном смысле хуже лукашенковской: у Лукашенко есть хотя бы Путин, который с известной вероятностью и поглотит его вместе с остальной страной в ближайшее время. Для Путина такого исхода нет: нас нельзя поглотить, мы колом встанем в любом пищеводе".
 
 
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Российский писатель Дмитрий Быков - о разнице положений Путина и Лукашенко
 
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