Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

1. Кукуруза

2. Картофель

3. Зеленый горошек

4. Капуста кольраби

5. Петрушка

6. Баклажаны

7. Фасоль

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые вредные овощи: этот список тебя удивит! Диетологи настаивают: хочешь быть стройной — исключи их из рациона!

Самый калорийный овощ: 110 ккал на 100 граммов! Среди участников исследования те, кто регулярно употреблял в пищу кукурузу, набрали в среднем по 2 кг за год, тогда как при аналогичной рационе, но без кукурузы, люди оставались в своем весе или даже худели.80 ккал на 100 граммов и уйма крахмала (меньше, чем в кукурузе, но все же). И это мы говорим про отварной картофель, про жареный и фри даже не стоит упоминать.Безобидный горох на самом деле содержит 73 ккал на 100 граммов и довольно много сахара. Кроме того, если есть его прямо из стручков, он становится наркотиком посильнее семечек - остановиться не так-то просто.Традиционно капуста — один из ключевых компонентов овощной диеты, но, как показала практика, не всякая капуста хороша. Пекинская капуста «весит» всего 16 ккал на 100 граммов, а вот кольраби — в 4 раза больше!Не ожидала? Конечно, много петрушки ты не съешь, но учитывать, что ее калорийность выше 40 ккал на 100 граммов — стоит. Кроме того, петрушка возбуждает аппетит, и это тоже говорит не в ее пользу.В крупных баклажанах накапливается алкалоид соланин, который может стать причиной расстройства пищеварения.При высушивании и длительном хранении фасоль часто становится прибежищем для плесневого грибка. Причем ни на вкус, ни на запах его обычно не определишь, а для организма такая пища, мягко говоря, не очень полезна.