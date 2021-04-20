|
Якубович рассказал о «чудовищной» зарплате 20-летней внучки
Источник материала: UDF
Леонид Якубович
20-летняя внучка Якубовича по имени София работает в сфере фастфуда и зарабатывает немного. «Получает чудовищные деньги – 12 тысяч рублей», – посетовал шоумен. Телеведущий подчеркнул, что отговаривал родственницу от этой затеи и предлагал подыскать работу получше. Но София отказалась, сославшись на то, что ее все устраивает.
23-летняя дочь Леонида Аркадьевича Варвара также не ждет, пока успех придет к ней из-за того, что она наследница одного из главных ведущих Первого канала. Девушка окончила МГИМО по специальности «международная журналистика». Якубович отметил, что с дочерью ему тяжело говорить: у нее на все есть свое мнение. Несмотря на это, Варвара нередко обращается к отцу за советом.
Сын телеведущего Артем работает на Первом канале. Долгие годы он увлекается карате, имеет черный пояс. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, дети и внуки Леонида Аркадьевича носят фамилию Видо – девичью фамилию жены Якубовича.
Ранее Леонид Якубович сравнил свою роль на Первом канале со «старым диваном», который никто не решается выбросить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летняя внучка Якубовича по имени София работает в сфере фастфуда.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)