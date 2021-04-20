Источник материала: UDF



Леонид Якубович

«КП»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Якубович рассказал о «чудовищной» зарплате 20-летней внучки 20-летняя внучка Якубовича по имени София работает в сфере фастфуда.

20-летняя внучка Якубовича по имени София работает в сфере фастфуда и зарабатывает немного. «Получает чудовищные деньги – 12 тысяч рублей», – посетовал шоумен. Телеведущий подчеркнул, что отговаривал родственницу от этой затеи и предлагал подыскать работу получше. Но София отказалась, сославшись на то, что ее все устраивает.23-летняя дочь Леонида Аркадьевича Варвара также не ждет, пока успех придет к ней из-за того, что она наследница одного из главных ведущих Первого канала. Девушка окончила МГИМО по специальности «международная журналистика». Якубович отметил, что с дочерью ему тяжело говорить: у нее на все есть свое мнение. Несмотря на это, Варвара нередко обращается к отцу за советом.Сын телеведущего Артем работает на Первом канале. Долгие годы он увлекается карате, имеет черный пояс. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, дети и внуки Леонида Аркадьевича носят фамилию Видо – девичью фамилию жены Якубовича.Ранеесравнил свою роль на Первом канале со «старым диваном», который никто не решается выбросить.