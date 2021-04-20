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Суздальцев назвал главную цель «заговора» против Лукашенко

20.04.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суздальцев назвал главную цель «заговора» против Лукашенко
Архивное фото
Белорусские спецслужбы, раскрывшие «заговор Федуты», а вместе с ними и СМИ Беларуси празднуют полную и, несомненно, заслуженную победу. При этом главная цель всей операции – добиться выделения новой денежной помощи от России.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Суздальцев, который детально проанализировал всю историю с подготовкой покушения на Александра Лукашенко. Основные выводы эксперт сформулировал в своем telegram-канале.

Политолог считает, что «заговор Федуты» с помощью не слишком умных оппозиционеров создала сама КГБ, а в Москве в это поверили, или же не поверили, но просто воспользовались.

Эксперт отметил, что Федута и Зенкович – не профессионалы и заговоры готовить не умеют. По мнению аналитика, в кафе «Тарас Бульба» они наговорили неизвестно что, но это обычный для белорусского общества набор обывательских разговоров, которые ведутся мещанами на кухнях. И этих двух «заговорщиков», возомнивших себя чуть ли не мессиями, можно только пожалеть, как болтливых детей.

Теперь успех КГБ закрывает для оппозиции все вероятные сценарии транзита власти, так как эпидемия конспирологии, поиски агентуры спецслужб в белорусской оппозиции сейчас приобретут характер истерии, добавил Суздальцев.

По его словам, Москва также воспользовалась разработкой КГБ Белоруссии, получив возможность обвинить Байдена в подготовке покушения на Лукашенко.

Но главная цель операции под названием «Тишина» заключается в том, чтобы выставить Лукашенко «несчастной жертвой» заговора ЦРУ и Байдена, предположил эксперт.

Именно в этой роли Александр Григорьевич приедет в Москву на встречу с Путиным 22 апреля. А поскольку «союзник» пострадал за «общее дело», то его нужно будет поддержать, для чего подойдет сумма в 2-3 миллиарда долларов, заключил Суздальцев.
 
 
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Эксперт отметил, что Федута и Зенкович – не профессионалы и заговоры готовить не умеют.
 
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