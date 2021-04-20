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Посол США в России отправится в Вашингтон для консультаций

20.04.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посол США в России отправится в Вашингтон для консультаций
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации. Ранее об этом писали СМИ.

«Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента (Джо) Байдена <...> о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США. Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года, и это еще одна важная причина поехать домой», — сказал посол, пообещав вернуться до возможной встречи лидеров двух стран.


Шестнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».

За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.

В МИД отметили, что санкционный курс не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти дипломатам покинуть Россию, отменила краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и прекратила работу американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам. Кроме того, восьми действующим и бывшим чиновникам администрации Соединенных Штатов запретили въезд на территорию страны.

Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций. Это произошло после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер «заплатит за вмешательство в выборы». При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

Вскоре Путин и Байден пообщались по телефону, во время беседы американский лидер предложил провести в ближайшее время личную встречу на нейтральной территории.
 
 
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За день до этого США ввели новые ограничения против России.
 
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