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Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

РИА Новости

«Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента (Джо) Байдена <...> о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США. Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года, и это еще одна важная причина поехать домой», — сказал посол, пообещав вернуться до возможной встречи лидеров двух стран.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посол США в России отправится в Вашингтон для консультаций За день до этого США ввели новые ограничения против России.

Шестнадцатого апреля глава МИДсообщил, что Москва рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.В МИД отметили, что санкционный курс не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти дипломатам покинуть Россию, отменила краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и прекратила работу американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам. Кроме того, восьми действующим и бывшим чиновникам администрации Соединенных Штатов запретили въезд на территорию страны.Посла России в СШАв марте пригласили в Москву для консультаций. Это произошло после того, как американский президентв интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер «заплатит за вмешательство в выборы». При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он«убийцей».Вскоре Путин и Байден пообщались по телефону, во время беседы американский лидер предложил провести в ближайшее время личную встречу на нейтральной территории.