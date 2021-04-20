ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Как убитая»: полиция задержала Брежневу

20.04.2021 11:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Как убитая»: полиция задержала Брежневу
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Накануне в эфире канала «Пятница» вышел очередной выпуск программы «Орел и решка». Съемки получились достаточно беспокойными.

Ведущей выпуска стала Вера Брежнева. Практически сразу из самолета ее задержала испанская полиция. Об этом событии певица рассказала в своем личном блоге в Инстаграм. Сотрудники решили допросить диву и три часа внимательно разглядывали ее документы. По какой причине именно исполнительница привлекла их внимание – остается загадкой. Однако, в итоге, ее отпустили. Сразу после неоднозначного инцидента ей пришлось начать сниматься.

Однако, несмотря на череду непростых событий, певица оказалась весьма довольна происходящим. Она почти не ела и невероятно устала, а поспать ей довелось слишком мало. «Зато как убитая», – посмеялась дива. При этом поездка стала одной из самых запоминающихся в ее жизни, а впечатления остались исключительно яркие.

Звезда предложила всем поклонникам взглянуть на Барселону ее глазами, а они быстро отреагировали.

«Посмотрели, круто», «Звучит как начало сериала! Ждем продолжения», «Ох, Вера, Вы – сильная женщина!», «После такой истории еще больше хочется посмотреть! Мчу к телевизору», «Вот это приключения!», «Вы такая молодец, пойду смотреть», – писали они.


Соведущей Веры Брежневой стала Верка Сердючка. За день до выхода программы появилась новость о тяжелой болезни Андрея Данилко. Сообщалось, что врачи якобы активно борются за жизнь артиста. Информацию сперва якобы подтвердили его представители, но затем опровергли.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда предложила всем поклонникам взглянуть на Барселону ее глазами.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске скоро появится необычная скульптура ангела с пульсирующим сердцем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by