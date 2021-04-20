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«Как убитая»: полиция задержала Брежневу
Источник материала: UDF
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Ведущей выпуска стала Вера Брежнева. Практически сразу из самолета ее задержала испанская полиция. Об этом событии певица рассказала в своем личном блоге в Инстаграм. Сотрудники решили допросить диву и три часа внимательно разглядывали ее документы. По какой причине именно исполнительница привлекла их внимание – остается загадкой. Однако, в итоге, ее отпустили. Сразу после неоднозначного инцидента ей пришлось начать сниматься.
Однако, несмотря на череду непростых событий, певица оказалась весьма довольна происходящим. Она почти не ела и невероятно устала, а поспать ей довелось слишком мало. «Зато как убитая», – посмеялась дива. При этом поездка стала одной из самых запоминающихся в ее жизни, а впечатления остались исключительно яркие.
Звезда предложила всем поклонникам взглянуть на Барселону ее глазами, а они быстро отреагировали.
«Посмотрели, круто», «Звучит как начало сериала! Ждем продолжения», «Ох, Вера, Вы – сильная женщина!», «После такой истории еще больше хочется посмотреть! Мчу к телевизору», «Вот это приключения!», «Вы такая молодец, пойду смотреть», – писали они.
Соведущей Веры Брежневой стала Верка Сердючка. За день до выхода программы появилась новость о тяжелой болезни Андрея Данилко. Сообщалось, что врачи якобы активно борются за жизнь артиста. Информацию сперва якобы подтвердили его представители, но затем опровергли.
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Звезда предложила всем поклонникам взглянуть на Барселону ее глазами.
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