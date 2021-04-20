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Доллар упал до минимума за два месяца на старте торгов утром 20 апреля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С начала апреля корзина валют подешевела на 1,06%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара упал ещё на 0,0075 BYN до 2,5885 BYN/USD и с минимума за месяц упал до минимума за два месяца.
Ослабление американской валюты идёт уже шестые торги подряд. За это время его стоимость обвалилась на 0,0546 BYN.
Курс евро вырос на 0,0090 BYN до 3,1230 BYN/EUR. Евро дорожает второй день на общую сумму 0,0148 BYN.
Курс российского рубля снизился всего на 0,0023 BYN до 3,4032 BYN/100 RUB. До минимума за четыре месяца осталось всего 0,0013 BYN.
Московская биржа
Доллар начал торги утром во вторник снижением до 76,05 российских рублей, а вчера утром было всего на 20 копеек больше.
Евро, напротив, сегодня дорожает. Так, к 10 утра его стоимость выросла до 91,77 российских рублей. Это на 40 копеек больше, чем было сутки назад.
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С начала апреля корзина валют подешевела на 1,06%.
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