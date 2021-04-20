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В Гродно девушка на Peugeot перепутала педали и врезалась в стену мойки самообслуживания

20.04.2021 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на мойке самообслуживания девушка на Peugeot перепутала педали и врезалась в стенку. Видео инцидента появилось в распоряжении «АвтоГродно».

— Происшествие случилось днем 18 апреля, когда на станции не было никого из персонала, — рассказали изданию на мойке. — Девушка на Peugeot стояла в очереди, а когда ей нужно было заезжать в бокс, то автомобиль начал движение слишком живо. Водитель не успела даже руль выкрутить и врезалась в стенку мойки.

После этого автомобилистка отъехала, помыла машину и отправилась дальше.

В результате ДТП на мойке оказался разломан держатель для пистолета, немного поврежден сам пистолет, а также баннер и его крепления, поэтому работники автомойки обратились в милицию. По их словам, личность водителя удалось установить.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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После этого автомобилистка отъехала, помыла машину и отправилась дальше.
 
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