Поверхностный гастрит: почему его не стоит игнорировать

Источник материала: Tut.by

Одной из неприятных патологий, которые приводят к появлению болезненных ощущений, становится поверхностный гастрит. Чем опасно такое расстройство работы желудочно-кишечного тракта, « АиФ » узнал у врача-эндоскописта, кандидата медицинских наук Алексея Поваляева.



Фото: Александра Квиткевич

«Поверхностный гастрит является разновидностью хронического гастрита и выражается в повышенной секреторной функции желудка и воспалением его слизистой», — говорит Алексей Поваляев. По сути, такое заболевание отличается длительным течением, имеет определенную периодичность обострений, а также при нем преимущественно затрагиваются верхние слои слизистой оболочки.

Как отмечает статистика, такая патология встречается как минимум у 50% человек на земле. При этом есть и определенная градация по полу — чаще всего проблема отмечается у мужчин. Несмотря на то, что она не из числа тяжелых, недооценивать ее не стоит.

Почему появляется проблема



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Конечно же, причины развития патологии всегда волнуют людей, ведь, зная их, можно постараться предупредить заболеваемость.

«Причиной заболевания могут стать как неправильное питание — употребление жирной и острой пищи, так и некорректное лечение острого гастрита или вовсе пренебрежение лечением. Бактерии Helicobacter pylori также могут стать причиной гастрита, на них приходится большинство случаев наличия у людей хронического гастрита», — говорит Алексей Поваляев.

Кроме того, врачи иногда делят причины развития поверхностного гастрита на внутренние и внешние. К первым относят анемию, гиповитаминоз, пищевую аллергию, проблемы почек, поражение клапанов ЖКТ. Ко внешним причисляют:

питание всухомятку;

использование острых приправ;

плохое пережевывание пищи;

вредные привычки;

использование ряда лекарственных препаратов и т.д.

Виды поверхностного гастрита

В отношении поверхностного гастрита врачи иногда используют определенную классификацию патологии по видам. Так, можно встретить упоминание о делении поверхностного гастрита на:

Очаговый, т.е. тот, который поражает слизистую локально, не затрагивая глубоких слоев — тут при своевременно начатом лечении можно быстро справиться с проблемой.

Диффузный — тут повреждение чуть больше, но на работе органа не особо сказывается.

Катаральный — воспаление слизистой оболочки.

Рефлюкс-гастрит.

Эндогенный — развивающийся из-за внутренних факторов.

Ятрогенный — развивается на фоне использования лекарственных препаратов.

Бактериальный — провоцируется бактериями.

Как распознать



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Также многих интересует, как распознать патологию, чтобы можно было вовремя начать лечение. «Симптомами заболевания являются наличие сильного кислого запаха изо рта, расстройства желудка, чувство тяжести, тошнота и рвота. Возникновение любого из этих симптомов может служить причиной для того, чтобы посетить гастроэнтеролога. Только специалист может провести необходимые лабораторные и диагностические исследования, позволяющие точно поставить диагноз и назначить корректную терапию. Если не заниматься этим вопросом, есть риск перехода заболевания в атрофический гастрит, который ведет к нарушениям переваривания пищи», — говорит Алексей Поваляев.

Ставят диагноз обычно на основании ряда процедур — комплексного осмотра и сбора анамнеза, также пациенту предлагаются анализы крови и мочи, могут назначить кал на скрытую кровь, в списке назначений появляется биохимический анализ крови и даже дыхательный тест на наличие бактерии в организме. Из инструментальных вариантов используют ФГДС, УЗИ и рентген.

Что делать

Как только определен диагноз, следует как можно быстрее приступить к лечению. Ведь чем скорее помощь оказана, тем больше шансов на то, что не проявится негативных последствий и осложнений.

«Тем, кому диагностировался гастрит, рекомендуется соблюдать диету, следить за своим питанием», — говорит Алексей Поваляев. Тут обычно говорят про питание дробное — 5−6 раз в день. Естественно, придется отказаться от традиционно вредных продуктов, как, например, жирное, жареное, копченое, острое, газировки. Также дополнительно следует отказаться от вредных привычек, дополнительно ухудшающих самочувствие человека.

Дополнительно может назначаться лекарственная терапия, но исключительно по решению врача.

Стоит понимать, что если не будет проведено лечение, то могут развиться осложнения. Например, образование язв, переход болезни в хроническую стадию, развитие панкреатита, а также интоксикация.