Астрономы впервые открыли гигантскую экзопланету на большом расстоянии от звезды

Источник материала: Tut.by

Планетологи впервые открыли крупную экзопланету на очень большом расстоянии от светила, которое превышает дистанцию между Солнцем и Землей примерно в 110 раз. Это противоречит всем общепринятым теориям формирования планет, сообщила в понедельник пресс-служба нидерландского исследовательского центра NOVA со ссылкой на статью в журнале Astronomy & Astrophysics. Об этом также пишет ТАСС .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Mike Salway / dunlap.utoronto.ca

«Существование планеты YSES 2b крайне сложно объяснить с точки зрения современных теорий, описывающих процесс формирования газовых гигантов. Она вряд ли могла сформироваться там, где она сейчас находится, так как для этого там просто не хватило бы материи. Это делает данный мир пока самым интересным объектом для изучения секретов формирования крупных планет», — пишут исследователи.

За последние несколько лет астрономы открыли свыше тысячи экзопланет и несколько тысяч возможных кандидатов на эту роль. Большинство из них относится к числу так называемых горячих юпитеров, газовых гигантов, расположенных на очень небольшом расстоянии от светил. Многие другие экзопланеты относятся к числу «холодных» аналогов Юпитера и других газовых гигантов Солнечной системы.

Астрономов давно интересует, как и где возникают подобные крупные экзопланеты. Ответ на этот вопрос крайне важен для понимания того, могут ли в подобных звездных системах существовать аналоги Земли, способные поддерживать жизнь. Пока планетологи не могут дать четкого ответа на эти вопросы из-за отсутствия у них прямых фотографий экзопланет-гигантов и данных по их химическому составу.

Ученые из Европы, Чили и США под руководством Франка Сника, доцента Лейденского университета (Бельгия) пытаются получить подобные снимки и данные в рамках проекта YSES, направленного на изучение окрестностей нескольких сотен молодых звезд. Они похожи по своим размерам и массе на Солнце и расположены в близлежащем скоплении Скорпиона-Центавра.

Неразгаданные тайны планет

Как предположили исследователи, достаточно мощные оптические телескопы смогут напрямую получить фотографии крупных планет у далеких солнцеподобных звезд, если удалить со снимков все следы излучения самого светила. Руководствуясь подобными соображениями, Сник и его коллеги уже два года наблюдают за звездами при помощи европейского оптического телескопа VLT, установленного в чилийской высокогорной обсерватории Чахнантор.

Как отмечает Сник, изначально астрономы не ожидали получить результаты в первые годы наблюдений, однако практически сразу им удалось открыть сначала одну, а потом еще две крупных экзопланеты, превосходящих Юпитер по массе примерно в 6−12 раз. Внимание ученых привлек третий из открытых ими миров, планета YSES 2b.

Его необычность заключалась в том, что данный газовый гигант расположен примерно в 20 раз дальше от светила, чем Юпитер, и при этом YSES 2b значительно превосходит его по массе. Учитывая схожие размеры Солнца и звезды YSES 2, подобная дистанция между планетой и светилом означает, что планета YSES 2b находилась в прошлом на краю газопылевого диска, внутри которого возникла эта звездная система.

В свою очередь расчеты ученых показывают, что в этом регионе протопланетного диска не было достаточного количества материи, необходимого для формирования столь крупного газового гиганта. При этом особенности его орбиты и некоторые другие результаты наблюдений исключают возможность того, что планета YSES 2b сформировалась не на своей текущей орбите, а была выброшена на окраины звездной системы в результате серии гравитационных взаимодействий или была захвачена притяжением светила из межзвездной среды.

Дальнейшие наблюдения за планетой YSES 2b и раскрытие ее состава, как надеются исследователи, помогут им раскрыть историю формирования этого мира и понять, каким образом, как часто крупные газовые гиганты могут возникать на большом расстоянии от солнцеподобных звезд. Ответ на этот вопрос, в свою очередь, поможет астрономам в поисках загадочной «планеты икс» — крупного газового гиганта, который, предположительно, существует на окраинах Солнечной системы и влияет на характер движения сотен карликовых планет.