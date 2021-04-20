Белоруска подарила «финэксперту» из инстаграма 7,5 тысячи рублей. Думала, что инвестирует в криптовалюту

Источник материала: Tut.by

Жительница Новополоцка перевела «финансовому эксперту» почти 8 тысяч рублей — и он исчез. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере, сообщает СК.



Фрагмент переписки. Фото: СК

50-летняя жительница Новополоцка нашла в инстаграм пользователя под ником «Финансовый эксперт». На его странице размещалась информация об инвестициях в криптовалюту с получением процентов.

Накануне 8 марта женщина решила заработать и написала этому человеку в мессенджере.

Первый раз она перевела незнакомцу 352 рубля. На следующий день он сообщил, что у него «хорошая новость»: деньги вернутся с процентами. В тот же день на счет женщины поступило 467 рублей.

Женщина поверила, что можно так заработать и перевела еще 7650 рублей. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

За два дня женщина перевела «финэксперту» 8002 рубля.

На сделках с ним она потеряла 7535 рублей.

Поняв, что стала жертвой обмана, жительница Новополоцка обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.