Прокурор запросил 12 лет колонии для Тихона Осипова, обвиняемого в наезде на военнослужащих во время протестов

Государственное обвинение запросило для 25-летнего инженера БНТУ Тихона Осипова наказание в виде 12 лет лишения свободы в условиях усиленного режима, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





Осипова обвиняют в наезде на пятерых военнослужащих в ночь на 11 августа 2020 года в Минске. В его обвинении фигурируют три статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство военных (ч. 1 ст. 14 и ст. 362), участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293), заведомо ложный донос (ч. 1 ст. 400).

Процесс проходит под председательством судьи Дмитрия Цыкало, гособвинителем выступает Антон Тюменцев.

По версии обвинения, Осипов, «поддавшись на призывы деструктивных телеграм-каналов», около часа ночи 11 августа приехал на улицу Притыцкого в Минске для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего BMW, с которого предварительно снял регистрационные знаки, игнорировал требования милиции, отказался открыть дверь, а после «тронулся с места и сбил пятерых военнослужащих внутренних войск». Как подчеркивается в обвинении, военные были в форменном обмундировании и охраняли общественный порядок. «Пострадавшим удалось избежать тяжелых последствий только благодаря физической подготовке и наличию специальной экипировки», — говорится в обвинении.

Согласно версии следствия, Осипов скрылся с места происшествия, бросил автомобиль в водоеме недалеко от места преступления, а для создания алиби позвонил в службу 102 и заявил об угоне. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он «сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах передвижения автомобиля и попросил организовать его поиск».

Потерпевшими в суде выступают военнослужащие-контрактники воинской части 5524 Васильченко, Остапенко, Протос, Волис, Лепешкин. Все они в суде заявили, что претензий к обвиняемому не имеют. Моральный ущерб в общей сумме 1.300 рублей возмещен до суда.

Вину Осипов признал только по ч. 1 ст. 400 УК (заведомо ложный донос), по другим статьям — полностью не признал. В суде он заявил, что у него не было намерения на убийство: он испугался, увидев как силовики разбивают машины и вытаскивают водителей, поэтому уехал, случайно зацепив военных. По словам обвиняемого, пока он ехал, силовики разбили ему заднее правое стекло. Когда сотрудник слева направил оружие в сторону автомобиля, он пригнулся и уже не контролировал дорожную ситуацию, но слышал, как по машине со всех сторон бьют дубинками.

Когда Осипов отъехал от места событий, то увидел тонированный автобус с сотрудниками в черной форме и подумал, что его преследуют. Он испугался и снова въехал в парк Тивали. По его словам, там не горели фонари, поэтому в темноте он случайно въехал в водоем. Выбравшись из машины, обвиняемый вышел на улицу, сел в такси и поехал домой. Там он позвонил 102 и заявил об угоне, после чего написал заявление, отметив при этом, что машину могли эвакуировать из-за неправильной парковки.

Гособвинитель Антон Тюменцев считает, что вина Осипова полностью доказана и попросил суд наказать его 12 годами колонии в условиях усиленного режима: по ч. 2 ст. 293 УК — 4 года, ч. 1 ст. 400 — 1 год, ч. 1 ст. 14 и ст. 362 — 11 лет. Также с Осипова просят взыскать судебные издержки в сумме 2.670 рублей.