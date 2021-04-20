Главное во вторник. Лукашенко встречается с украинским депутатом, Беларусь признана самой опасной страной в Европе для журналистов

Источник материала: Onliner Это наша традиционная хроника, в которой мы рассказываем о самых важных событиях дня. Итак, сегодня в Минском городском суде будут рассматривать апелляцию на приговор журналистке Tut.by Катерине Борисевич, Лукашенко встречается с украинским депутатом, а «Репортеры без границ» признали Беларусь самой опасной страной для журналистов. Обо всем этом рассказываем ниже.

Одной строкой: доллар и российский рубль продолжают стремительное падение

Доллар и российский рубль продолжают стремительное падение .

. Как некоторые сотрудники решили с сетью «Домашний» потягаться и что из этого вышло.

и что из этого вышло. Бывший директор «Минскконцерта» получил более семи лет колонии за взятки.

Лукашенко встречается с украинским депутатом

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что сегодня он встречается с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

«Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине — не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси», — сказал Лукашенко.

Сегодня в Минском городском суде будут рассматривать апелляцию на приговор журналистке Tut.by Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле»

Сегодня в Минском городском суде будут рассматривать апелляцию на приговор журналистке Tut.by Катерине Борисевич. Напомним, ранее прокуратура сочла приговор «слишком мягким» и направила протест.





«Репортеры без границ»: Беларусь — самая опасная страна в Европе для журналистов

Беларусь ухудшила свои позиции в ежегодном «Индексе свободы прессы» , составленном «Репортерами без границ». Организация назвала страну самой опасной в Европе для работы журналистов.

«Беларусь — самая опасная страна в Европе для сотрудников СМИ. Критически настроенные журналисты и блогеры подвергаются угрозам, насилию, а также арестам. Есть случаи отключения интернета, блокировки ведущих новостных сайтов. Печатные СМИ подвергаются цензуре, а доступ к информации ограничен. После спорных президентских выборов в августе 2020 года несколько независимых СМИ подверглись преследованиям со стороны правоохранительных органов, пытающихся не допустить освещения массовых уличных протестов», — говорится в заявлении по нашей стране.





А что в мире?

А мы тем временем рассказываем о событиях за рубежом.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что не намерен покидать Москву, несмотря на соответствующие «рекомендации» правительства России.

правительства России. В Луизиане на праздновании дня рождения 12-летнего мальчика произошла стрельба, в результате которой 9 подростков получили огнестрельные ранения .

. Евросоюз выступил с заявлением, где назвал «обоснованными» подозрения Чехии в причастности России ко взрыву боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году.