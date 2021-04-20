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«Репортеры без границ»: Беларусь — самая опасная страна в Европе для журналистов. В антирейтинге – в хвосте

20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Беларусь с рейтинге опустилась на 158 место. Теперь мы между Узбекистаном и Суданом, а также опередили в худшем смысле Бруней и Руанду.

«Репортеры без границ»: Беларусь — самая опасная страна в Европе для журналистов. В антирейтинге – в хвосте

Беларусь ухудшила позиции в ежегодном «Индексе свободы прессы», составленном «Репортерами без границ», сообщает baj.by. Организация назвала страну самой опасной в Европе для работы журналистов.

Журналисты в Беларуси «подвергаются беспрецедентным репрессиям из-за попыток скрыть массовые уличные протесты, ставшие ответом на спорный результат президентских выборов», указано в отчете. Организация «Репортеры без границ» указывает, что случаи преследования журналистов в Беларуси учащаются, а наказания ужесточаются.

— Беларусь — самая опасная страна в Европе для сотрудников СМИ. Критически настроенные журналисты и блогеры подвергаются угрозам, насилию, а также арестам. Есть случаи отключения интернета, блокировки ведущих новостных сайтов, — говорится в отчете по стране.

 
 
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Беларусь с рейтинге опустилась на 158 место. Теперь мы между Узбекистаном и Суданом, а также опередили в худшем смысле Бруней и Руанду.
 
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