|
Власти Казахстана улучшили прогноз роста ВВП по итогам 2021 года до 3,1%
Источник материала: АФН
Прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году улучшен с 2,8% до 3,1%. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.
"При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 77,8 трлн тенге", - сказал Иргалиев на заседании правительства.
Сегодня министр национальной экономики представил правительству проект уточнения прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2021 год.
Он напомнил, что показатель ВВП "улучшился с минус 4,5% в январе до минус 1,6% по итогам первого квартала".
Дефицит бюджета Казахстана на 2021 год скорректирован с 9,1% ВВП до 3,5% ВВП, сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году улучшен с 2,8% до 3,1%. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)