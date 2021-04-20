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США помогут странам, «тонущим» из-за изменения климата

20.04.2021 12:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Соединенные Штаты будут оказывать помощь странам, которые больше всего страдают от климатических изменений. Об этом накануне климатического саммита заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«У большинства из этих стран нет ресурсов и возможностей для преодоления дестабилизирующих последствий. Речь идет о малых островных развивающихся государствах, некоторые из которых буквально тонут в океане из-за повышения уровня воды», - рассказал глава Госдепа.

По его словам, в прошлом году в пользу этих стран было направлено лишь 3% «климатического» финансирования.

«Мы должны исправить это», - подчеркнул Блинкен. С этой целью, пояснил он, Соединенные Штаты направляют экспертов на уязвимые острова Тихого океана и Карибского бассейна для совершенствования систем раннего предупреждения и реагирования.

США анонсировали проведение саммита по климату, который должен начаться в День Земли - 22 апреля. Саммит призван продемонстрировать намерение администрации Байдена решить климатический кризис и стать основой для конференции ООН по этому вопросу, запланированной на ноябрь в Глазго.

 
 
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Соединенные Штаты будут оказывать помощь странам, которые больше всего страдают от климатических изменений. Об этом накануне климатического саммита заявил...
 
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