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Беларусь ухудшила позиции в ежегодном «Индексе свободы прессы»

20.04.2021 12:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Организация «Репортеры без границ» назвала Беларусь самой опасной в Европе для работы журналистов.

В ежегодном «Индексе свободы прессы» страна ухудшила свои позиции, опустившись в рейтинге на 158 место.

Журналисты в Беларуси «подвергаются беспрецедентным репрессиям из-за попыток скрыть массовые уличные протесты, ставшие ответом на спорный результат президентских выборов», говорится в отчете. Организация «Репортеры без границ» отмечает, что случаи преследования журналистов в Беларуси учащаются, а наказания ужесточаются.

Составители Индекса фиксируют также ухудшение доступа людей к информации и рост препятствий для освещения новостей в целом в мире.

Журналистика, которая, вероятно, является лучшей вакциной против вируса дезинформации, полностью заблокирована или серьезно затруднена в 73 странах и стеснена еще в 59, которые в совокупности представляют 73% из 180 оцениваемых государств, указывают составители рейтинга.

Первое место в рейтинге пятый год подряд занимает Норвегия, Финляндия сохранила свою позицию на втором месте, на третьем – Швеция.

 
Теги: Новости
 
 
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Организация «Репортеры без границ» назвала Беларусь самой опасной в Европе для работы журналистов.
 
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