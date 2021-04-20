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41-летний канадский хоккеист обновил рекорд НХЛ

20.04.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

41-летний канадский хоккеист, нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Патрик Марло обновил рекорд НХЛ.

Он провёл 1768 матчей за свою карьеру (23-й сезон, 1196 очков!). Рекорд был установлен в гостевом поединке с "Вегасом", который команда Марло проиграла по буллитам.

До этого рекорд принадлежал легендарному канадскому хоккеисту Горди Хоу — 1767 матчей за 33 сезона. Свой последний поединок в НХЛ он провёл в 1980-м в возрасте 52 лет. В 2016-м Хоу не стало.
 
 
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41-летний канадский хоккеист, нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Патрик Марло обновил рекорд НХЛ.
 
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