41-летний канадский хоккеист обновил рекорд НХЛ

Он провёл 1768 матчей за свою карьеру (23-й сезон, 1196 очков!). Рекорд был установлен в гостевом поединке с "Вегасом", который команда Марло проиграла по буллитам.





До этого рекорд принадлежал легендарному канадскому хоккеисту Горди Хоу — 1767 матчей за 33 сезона. Свой последний поединок в НХЛ он провёл в 1980-м в возрасте 52 лет. В 2016-м Хоу не стало.