







TUT.BY . Рассмотрение апелляции начнется в 14.00, сообщает





На заседание слушателей не пустят, поскольку процесс был объявлен закрытым. Однако есть шанс попасть на оглашении приговора.





Артёма Сорокина — к 2 годам колонии с отсрочкой наказания на год. 2 марта суд Московского района Минска приговорил Катерину Борисевич к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей), а врача Больницы скорой медицинской помощи— к 2 годам колонии с отсрочкой наказания на год.





Их признали виновными в "разглашении медицинской тайны, повлекшей тяжкие последствия".





Журналистку и врача наказали за опубликованную статью, посвященную гибели Романа Бондаренко — минчанина, который вышел во дворы на Площади Перемен, чтобы помешать неизвестным срезать бело-красно-белые ленточки, и был до смерти избит.





В статье говорилось, что при поступлении в больницу в его крови было 0 промилле. До этого Александр Лукашенко и СК заявили, что Бондаренко был пьян.





Правозащитники признали Борисевич и Сорокина политзаключёнными.