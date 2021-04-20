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Мингорсуд рассмотрит сегодня апелляцию на "слишком мягкий" приговор Катерине Борисевич

20.04.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской суд сегодня, 20 апреля, рассмотрит апелляцию на приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич. Прокуратура посчитала приговор райсуда "слишком мягким" и опротестовала его.



Рассмотрение апелляции начнется в 14.00, сообщает TUT.BY

На заседание слушателей не пустят, поскольку процесс был объявлен закрытым. Однако есть шанс попасть на оглашении приговора.

2 марта суд Московского района Минска приговорил  Катерину Борисевич к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей), а врача Больницы скорой медицинской помощи Артёма Сорокина — к 2 годам колонии с отсрочкой наказания на год. 

Их признали виновными в "разглашении медицинской тайны, повлекшей тяжкие последствия". 

Журналистку и врача наказали за опубликованную статью, посвященную гибели Романа Бондаренко — минчанина, который вышел во дворы на Площади Перемен, чтобы помешать неизвестным срезать бело-красно-белые ленточки, и был до смерти избит. 

В статье говорилось, что при поступлении в больницу в его крови было 0 промилле. До этого Александр Лукашенко и СК заявили, что Бондаренко был пьян.

Правозащитники признали Борисевич и Сорокина политзаключёнными.
 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд сегодня, 20 апреля, рассмотрит апелляцию на приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич. Прокуратура посчитала приговор райсуда "слишком...
 
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