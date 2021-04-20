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«Очередной гвоздь в крышку гроба «IT-страны». Беларусы объясняют «власти», почему нельзя было закрывать «Имагуру»

20.04.2021 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера стало известно, что один из самых известных стартап-хабов страны – «Имагуру» – закрывается: холдинг «Горизонт», у которого хаб арендует пространство, без объяснения причин, в одностороннем порядке расторг контракт. Об этом сообщила основательница проекта Татьяна Маринич. 

«Нам дан срок освободить помещение до 30 апреля. В телефонном разговоре и.о. директора холдинга сообщила, что она выполняет поручение. Это приказ. Очевидно, что это приказ. Более того, это политический заказ – на уничтожение бизнеса, на репрессии против меня лично, против моей команды, против тех, кто осмеливается выражать свое мнение», – добавила Татьяна, которая по совместительству является членом основного состава Координационного совета. 

Напомним, в начале марта в «Имагуру» нагрянули силовики – из-за учредительной конференции Лиги студенческих объединений. Были задержаны все участники мероприятия, то есть около 30 человек. Суды над некоторыми из них прошли в выходной день, в воскресенье.

И еще: перед тем, как покинуть здание, основатели «Имагуру» решили раздать желающим всю имеющуюся мебель и аксессуары. Так что вот на этом сайте вы можете выбрать себе что-нибудь из предметов интерьера, которые, возможно, видели в стартап-хабе. 30 апреля – последний день раздачи. 

Как реагируют беларусы 

«Имагуру» – не просто стартап-хаб. Для многих этот проект стал началом невероятной карьеры в IT. Инвестор, бизнес-ангел, соучредитель TUT.by Кирилл Волошин написал: «Это фундамент стартап-движения, бесценная образовательная площадка, хаб солидарности после августа, место встреч». 

Для многих новость о закрытии «Имагуру» стала шоком: беларусы до сих пор пишут посты благодарности и сожаления, говоря о том, что закрытие этого стартап-хаба лишает будущего не только IT-сферу, но и всю страну.

 
Теги: Новости
 
 
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Вчера стало известно, что один из самых известных стартап-хабов страны – «Имагуру» – закрывается: холдинг «Горизонт», у которого хаб арендует пространство, без...
 
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