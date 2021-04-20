|
«Очередной гвоздь в крышку гроба «IT-страны». Беларусы объясняют «власти», почему нельзя было закрывать «Имагуру»
Источник материала: KYKY>
Вчера стало известно, что один из самых известных стартап-хабов страны – «Имагуру» – закрывается: холдинг «Горизонт», у которого хаб арендует пространство, без объяснения причин, в одностороннем порядке расторг контракт. Об этом сообщила основательница проекта Татьяна Маринич.
«Нам дан срок освободить помещение до 30 апреля. В телефонном разговоре и.о. директора холдинга сообщила, что она выполняет поручение. Это приказ. Очевидно, что это приказ. Более того, это политический заказ – на уничтожение бизнеса, на репрессии против меня лично, против моей команды, против тех, кто осмеливается выражать свое мнение», –
Напомним, в начале марта в «Имагуру» нагрянули силовики – из-за учредительной конференции Лиги студенческих объединений. Были задержаны все участники мероприятия, то есть около 30 человек. Суды над некоторыми из них прошли в выходной день, в воскресенье.
И еще: перед тем, как покинуть здание, основатели «Имагуру» решили раздать желающим всю имеющуюся мебель и аксессуары. Так что
Как реагируют беларусы
«Имагуру» – не просто стартап-хаб. Для многих этот проект стал началом невероятной карьеры в IT. Инвестор, бизнес-ангел, соучредитель TUT.by Кирилл Волошин
Для многих новость о закрытии «Имагуру» стала шоком: беларусы до сих пор пишут посты благодарности и сожаления, говоря о том, что закрытие этого стартап-хаба лишает будущего не только IT-сферу, но и всю страну.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Очередной гвоздь в крышку гроба «IT-страны». Беларусы объясняют «власти», почему нельзя было закрывать «Имагуру»
Вчера стало известно, что один из самых известных стартап-хабов страны – «Имагуру» – закрывается: холдинг «Горизонт», у которого хаб арендует пространство, без...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)