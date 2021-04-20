Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Светов: кому нужен "шумовой эффект" Чехии, чтобы отвлечь внимание от Беларуси

По мнению собеседника радио Sputnik, сейчас приходится наблюдать атаку на "Росатом" с самых разных позиций, "потому что это успешная компания, завоевавшая репутацию, которая строит в разных странах атомные станции".

"Посмотрите весь балаган, который творится вокруг атомной электростанции в Беларуси, ее построил "Росатом", она построена на основе проекта, прошедшего всевозможные проверки, тем не менее прибалтийские страны постоянно поднимают крик по поводу того, что эта АЭС представляет собой угрозу для всей Европы. К России даже появилось требование, чтобы мы доказывали, что электричество, которое мы поставляем в Латвию и Литву, оно не с белорусской АЭС, поскольку мы все пока входим в одно кольцо", ― рассуждает Светов.

Следующей, по версии политолога, должна последовать атака на АЭС, которую "Росатом" строит в Финляндии, поскольку российская корпорация является "серьезным конкурентом в важной отрасли, имеющей ключевое значение для экономик стран, где возводятся эти АЭС".

"Здесь санкции носят вообще комплексный характер, они ― как разрывная бомба, которая должна задеть самые разные направления. Поэтому история, произошедшая сейчас в Чехии, во-первых, это шумовой эффект, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит сейчас в Беларуси с обвинениями американцев в соучастии в покушении на Лукашенко. Вторая ситуация ― это вакцина "Спутник V", желание приобрести эту вакцину в Чехии привело к отставке правительства и скандалам. Это такая "многоходовка", и "Росатом" здесь попал под раздачу", ― говорит политолог.

Напомним, ранее стало известно, что госкорпорацию "Росатом" исключат из числа претендентов на строительство АЭС "Дукованы" в Чехии, об этом заявил министр промышленности республики Карел Гавличек. Ранее в субботу чешская сторона заявила о выдворении из страны 18-ти российских дипломатов, которые должны покинуть чешскую территорию за 48 часов. В российском МИД в ответ напомнили о последствиях высылки дипломатов, что согласно сложившейся практике получит зеркальную реакцию.

"Чтобы из информационно-политического пространства "задвинуть" тему Беларуси, был сделан подобный вброс ценой колоссального удара по российско-чешским отношениям. Но ведь воля эта не Праги, а США. К сожалению, логика вассального подчинения, потери собственного иммунитета – мы ее сейчас видим в действии", – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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