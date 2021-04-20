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Светов: "шумовой эффект" Чехии нужен, чтобы отвлечь внимание от Беларуси
20.04.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
"Посмотрите весь балаган, который творится вокруг атомной электростанции в Беларуси, ее построил "Росатом", она построена на основе проекта, прошедшего всевозможные проверки, тем не менее прибалтийские страны постоянно поднимают крик по поводу того, что эта АЭС представляет собой угрозу для всей Европы. К России даже появилось требование, чтобы мы доказывали, что электричество, которое мы поставляем в Латвию и Литву, оно не с белорусской АЭС, поскольку мы все пока входим в одно кольцо", ― рассуждает Светов.
Следующей, по версии политолога, должна последовать атака на АЭС, которую "Росатом" строит в Финляндии, поскольку российская корпорация является "серьезным конкурентом в важной отрасли, имеющей ключевое значение для экономик стран, где возводятся эти АЭС".
"Здесь санкции носят вообще комплексный характер, они ― как разрывная бомба, которая должна задеть самые разные направления. Поэтому история, произошедшая сейчас в Чехии, во-первых, это шумовой эффект, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит сейчас в Беларуси с обвинениями американцев в соучастии в покушении на Лукашенко. Вторая ситуация ― это вакцина "Спутник V", желание приобрести эту вакцину в Чехии привело к отставке правительства и скандалам. Это такая "многоходовка", и "Росатом" здесь попал под раздачу", ― говорит политолог.
Напомним, ранее стало известно, что госкорпорацию "Росатом" исключат из числа претендентов на строительство АЭС "Дукованы" в Чехии, об этом заявил министр промышленности республики Карел Гавличек. Ранее в субботу чешская сторона заявила о
"Чтобы из информационно-политического пространства "задвинуть" тему Беларуси, был
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Как связаны между собой "балаган" с претензиями Прибалтики к БелАЭС и вскрывшийся заговор против семьи Лукашенко, и почему под раздачу во всей этой "многоходовке"...
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