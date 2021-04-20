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Бибер-картошка и безумные гонорары: известны детали нового эпизода "Друзей"

20.04.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Стали известны подробности нового эпизода популярного сериала "Друзья": в сети обсуждают экранное возвращение культовой шестерки.

© AFP 2020 / Alberto E. Rodriguez
Дженнифер Энистон сменила имидж и изумила поклонников

О том, что "Друзья" вернутся на экраны, стало известно в прошлом году. Но из-за пандемии съемки отложили, а премьеру на HBO назначили на 2021 год. Известно, что исполнители главных ролей - Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс и другие - вовсю работают над проектом, пока инсайдеры раскрывают детали воссоединения.

Новый подробности из спецвыпуска "Друзей" удивили всех поклонников: судя по всему, создатели сериала готовят действительно эпичное возвращение.

Помимо любимых персонажей, в новом эпизоде появится певец Джастин Бибер, причем в весьма оригинальном амплуа. Поп-звезда снялся в эпизодической роли и по сюжету появится на экранах в костюме Спудника - космической картошки, которым нарядился герой Росса на Хеллоуин в одной из серий.

Стали известны и гонорары звезд: несмотря на то, что актеры готовы были воссоединиться бесплатно, они получили по 2,5 миллиона долларов за участие в проекте, что считается действительно баснословной суммой для одного эпизода.

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Секретные подробности со съемочной площадки легендарного сериала поразили поклонников: возвращение Рейчел, Росса и других обещает быть эпичным.
 
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