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Бибер-картошка и безумные гонорары: известны детали нового эпизода "Друзей"
20.04.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Стали известны подробности нового эпизода популярного сериала "Друзья": в сети обсуждают экранное возвращение культовой шестерки.
© AFP 2020 / Alberto E. Rodriguez
О том, что "Друзья"
Новый подробности из спецвыпуска "Друзей" удивили всех поклонников: судя по всему, создатели сериала готовят действительно эпичное возвращение.
Помимо любимых персонажей, в новом эпизоде появится певец Джастин Бибер, причем в весьма оригинальном амплуа. Поп-звезда снялся в эпизодической роли и по сюжету появится на экранах в костюме Спудника - космической картошки, которым нарядился герой Росса на Хеллоуин в одной из серий.
Стали известны и гонорары звезд: несмотря на то, что актеры готовы были воссоединиться бесплатно, они получили по 2,5 миллиона долларов за участие в проекте, что считается действительно баснословной суммой для одного эпизода.
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Секретные подробности со съемочной площадки легендарного сериала поразили поклонников: возвращение Рейчел, Росса и других обещает быть эпичным.
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