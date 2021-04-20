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Белорусский депутат о покушении на Лукашенко и провале США - видео

20.04.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Впервые о том, что на него и его семью готовилось покушение, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в конце минувшей неделе. Рассказал он и о том, что в стране планировался переворот. Глава государства отметил, что в данном случае не обошлось без участия американских спецслужб. В свою очередь США поспешили откреститься от своего участия в подготовке переворота.

"Если посмотреть историю, никогда Соединенные Штаты не говорили о том, что причастны к свержению власти в Ираке, Ливии, всегда были какие-то "отмазки", всегда были опровержения", - сказал Клишевич.

Волне естественно, отметил, депутат, что Вашингтон после обвинения соответствующих структур со стороны официального Минска молниеносно выступил с опровержением.

"Было бы удивительно, если бы они сказали: "Да, действительно, это мы сделали, это мы готовили", и таким образом официально признали бы провал своих спецслужб", - заметил Клишевич.

Ранее в Москве был задержан адвокат с белорусским и американским гражданством Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. В Шклове задержали лидера оппозиционной партии Григория Костусева. Эти фамилии и были названы Лукашенко, сообщившем о попытке захвата власти.

По информации ФСБ России, указанные лица готовили в Беларуси переворот. Ранее в КГБ Беларуси рассказали, что задержанные уже дают признательные показания. Причем, по информации правоохранительных органов, деятельность всей группы документировалась на всех этапах переговоров.

Кем готовилось покушение на Лукашенко? Признают ли США свои провалы в Беларуси? Как новые санкции ЕС отразятся на экономике страны? Присоединится ли Минск к возможной войне в Донбассе? И почему так называемый мирный протест в Беларуси может перерасти в террористические атаки? Ответы на все вопросы – в интервью Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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