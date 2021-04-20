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Белорусский депутат о покушении на Лукашенко и провале США - видео
20.04.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Впервые о том, что на него и его семью
"Если посмотреть историю, никогда Соединенные Штаты не говорили о том, что причастны к свержению власти в Ираке, Ливии, всегда были какие-то "отмазки", всегда были опровержения", - сказал Клишевич.
Волне естественно, отметил, депутат, что Вашингтон после обвинения соответствующих структур со стороны официального Минска молниеносно выступил с опровержением.
"Было бы удивительно, если бы они сказали: "Да, действительно, это мы сделали, это мы готовили", и таким образом официально признали бы провал своих спецслужб", - заметил Клишевич.
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По информации ФСБ России, указанные лица готовили в Беларуси переворот. Ранее в КГБ Беларуси рассказали, что задержанные уже
Кем готовилось покушение на Лукашенко? Признают ли США свои провалы в Беларуси? Как новые санкции ЕС отразятся на экономике страны? Присоединится ли Минск к возможной войне в Донбассе? И почему так называемый мирный протест в Беларуси может перерасти в террористические атаки? Ответы на все вопросы – в интервью Sputnik.
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