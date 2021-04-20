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Интеграция как плата. Венедиктов рассказал, почему Лукашенко летит в Москву

20.04.2021 12:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Интеграция как плата. Венедиктов рассказал, почему Лукашенко летит в Москву
Алексей Венедиктов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире передачи «Будем наблюдать» прокомментировал предстоящий визит в столицу России Александра Лукашенко.

«Кстати, 22 апреля Лукашенко приезжает к Путину во второй половине дня. Интеграция-с, милостивый государь. Оно идет в первую очередь у нас среди правоохранительных органов. Я об этом предупреждал. И поэтому не советовал белорусским оппозиционерам быть в России. Это единое государство в смысле работы правоохранительных органов сейчас. Что было раньше, что будет завтра – не знаю. А сейчас это так», — заявил Алексей Венедиктов.


Прочая интеграция, по его словам, является в том числе платой Лукашенко за поддержку его Москвой.

«Этот процесс, как мы знаем, сложный и идет уже 20 лет, если не 30. Но вот будут переговоры 22 апреля. Посмотрим», — подчеркнул он.


Ранее Телеграф сообщил, что, по словам Александра Лукашенко, ориентировочно 22 апреля между ним и президентом России Владимиром Путиным должна будет состояться встреча в Москве.

Сам он 17 апреля заявил, что готовится принять одно из самых принципиальных для себя решений за последние 25 лет.

«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп», у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента», — заявил он во время субботника.
 
 
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«Этот процесс, как мы знаем, сложный... Вот будут переговоры 22 апреля. Посмотрим», — подчеркнул он.
 
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