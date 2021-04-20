Источник материала: UDF



Алексей Венедиктов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Кстати, 22 апреля Лукашенко приезжает к Путину во второй половине дня. Интеграция-с, милостивый государь. Оно идет в первую очередь у нас среди правоохранительных органов. Я об этом предупреждал. И поэтому не советовал белорусским оппозиционерам быть в России. Это единое государство в смысле работы правоохранительных органов сейчас. Что было раньше, что будет завтра – не знаю. А сейчас это так», — заявил Алексей Венедиктов.

«Этот процесс, как мы знаем, сложный и идет уже 20 лет, если не 30. Но вот будут переговоры 22 апреля. Посмотрим», — подчеркнул он.

«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп», у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента», — заявил он во время субботника.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интеграция как плата. Венедиктов рассказал, почему Лукашенко летит в Москву «Этот процесс, как мы знаем, сложный... Вот будут переговоры 22 апреля. Посмотрим», — подчеркнул он.

Прочая интеграция, по его словам, является в том числе платой Лукашенко за поддержку его Москвой.Ранеесообщил, что, по словам, ориентировочно 22 апреля между ним и президентом Россиидолжна будет состояться встреча в Москве.Сам он 17 апреля заявил, что готовится принять одно из самых принципиальных для себя решений за последние 25 лет.