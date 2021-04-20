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Стоит ли волноваться о том, сколько кальция вы потребляете?
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
Кальций делает здоровее наши кости и зубы, а также играет свою роль в сокращении мышц, в том числе сердца, и в процессах свертываемости крови. Его недостаток может вызвать снижение плотности костей и целый ряд связанных с ним заболеваний. Для детей это рахит, для взрослых — остеомаляция и остеопороз. На развитие остеопороза, помимо диеты, оказывают влияние и такие факторы, как наследственность, пол, национальность, курение и злоупотребление алкоголем, а также недостаток физической нагрузки, поясняет
Важно получать достаточное количество кальция в детском и подростковом возрасте, чтобы в зрелом возрасте иметь крепкие кости. Но кальций необходим и для того, чтобы замедлить характерные для старения процессы потери костной массы. В возрасте с 11 до 18 лет юношам рекомендуют потреблять 1000 мг кальция в день, девушкам — 800 мг.
Взрослым следует ориентироваться на норму в 700 мг, кормящим матерям — 1250 мг. Для мужчин старше 55 лет, и женщин после менопаузы рекомендованное количество кальция в день составляет 1200 мг. Поскольку организм способен накапливать кальций, не обязательно, чтобы его ежедневное потребление соответствовало этим нормам.
Самый доступный источник кальция — молочные продукты. Обычно 125 граммов йогурта без добавок содержат 250 мг кальция, а стакан молока в 200 мл — 240 мг кальция. 100 граммов тофу может содержать 100—500 мг кальция. Много кальция содержится в рыбьих костях, поэтому рекомендуется включать в рацион рыбные консервы. В некоторые продукты кальций добавляют при их производстве, что обычно отражается на этикетке. Ищите соответствующую информацию, покупая, например, соевые и овсяные продукты. Некоторые виды зеленых овощей, например, капуста брокколи, также содержат много кальция.
Чтобы ваш организм усваивал как можно больше кальция, следует избегать повышенного потребления соли, поскольку она снижает содержание кальция в организме. Кроме того, для усвоения кальция очень важно наличие в достаточном количестве витамина D. Наш организм вырабатывает его под воздействием солнца, но в зимнее время, когда солнца немного, витамин D можно принимать дополнительно.
Людям старше 65 лет рекомендовано принимать содержащие кальций препараты, но проявляя при этом осторожность: превышение кальция в организме выше нормы может оказаться во вред здоровью.
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Кальций делает здоровее наши кости и зубы, а также играет свою роль в сокращении мышц.
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