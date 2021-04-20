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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стоит ли волноваться о том, сколько кальция вы потребляете? Кальций делает здоровее наши кости и зубы, а также играет свою роль в сокращении мышц.

Кальций делает здоровее наши кости и зубы, а также играет свою роль в сокращении мышц, в том числе сердца, и в процессах свертываемости крови. Его недостаток может вызвать снижение плотности костей и целый ряд связанных с ним заболеваний. Для детей это рахит, для взрослых — остеомаляция и остеопороз. На развитие остеопороза, помимо диеты, оказывают влияние и такие факторы, как наследственность, пол, национальность, курение и злоупотребление алкоголем, а также недостаток физической нагрузки, поясняетВажно получать достаточное количество кальция в детском и подростковом возрасте, чтобы в зрелом возрасте иметь крепкие кости. Но кальций необходим и для того, чтобы замедлить характерные для старения процессы потери костной массы. В возрасте с 11 до 18 лет юношам рекомендуют потреблять 1000 мг кальция в день, девушкам — 800 мг.Взрослым следует ориентироваться на норму в 700 мг, кормящим матерям — 1250 мг. Для мужчин старше 55 лет, и женщин после менопаузы рекомендованное количество кальция в день составляет 1200 мг. Поскольку организм способен накапливать кальций, не обязательно, чтобы его ежедневное потребление соответствовало этим нормам.Самый доступный источник кальция — молочные продукты. Обычно 125 граммов йогурта без добавок содержат 250 мг кальция, а стакан молока в 200 мл — 240 мг кальция. 100 граммов тофу может содержать 100—500 мг кальция. Много кальция содержится в рыбьих костях, поэтому рекомендуется включать в рацион рыбные консервы. В некоторые продукты кальций добавляют при их производстве, что обычно отражается на этикетке. Ищите соответствующую информацию, покупая, например, соевые и овсяные продукты. Некоторые виды зеленых овощей, например, капуста брокколи, также содержат много кальция.Чтобы ваш организм усваивал как можно больше кальция, следует избегать повышенного потребления соли, поскольку она снижает содержание кальция в организме. Кроме того, для усвоения кальция очень важно наличие в достаточном количестве витамина D. Наш организм вырабатывает его под воздействием солнца, но в зимнее время, когда солнца немного, витамин D можно принимать дополнительно.Людям старше 65 лет рекомендовано принимать содержащие кальций препараты, но проявляя при этом осторожность: превышение кальция в организме выше нормы может оказаться во вред здоровью.