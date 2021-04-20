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Что получит Россия за помощь в отлове белорусских путчистов
Источник материала: UDF
Иллюстрация: Gary Waters/Fanatic Studio/Getty Images
Это — другое
Еще недавно казалось, что Беларусь как-то выпадает из российского информационного пространства. Протестная активность в Синеокой сошла на нет, и периодические воскресные салки ОМОНа и немногочисленных протестующих уже как-то не интересны российским зрителям. Да, Александр Лукашенко еще делает шокирующие вещи, например поздравляет своего личного друга Ильхама Алиева с победой в войне над своим союзником по ОДКБ Арменией, однако такие тонкости российским зрителям не интересны. Да, в российских провластных СМИ начался процесс обеления Батьки в истории со взятыми им летом прошлого года российскими заложниками (сотрудниками ЧВК, которых Минск мог выдать в Киев и которых разыгрывал в своей кампании против России) — теперь говорится о том, что на самом деле он спас их от украинской провокации. Однако этот унизительный для России процесс тоже как-то проходит мимо зрителя.
А вот что не может пройти, так это грянувшая как гром среди ясного медийного неба история о заговоре с целью убийства Александра Лукашенко, в который (по словам самого Батьки) были вовлечены Соединенные Штаты в лице их высшего руководства. Понятно, что президента Джозефа Байдена или госсекретаря Энтони Блинкена Минск арестовать не может, но до представителей белорусской оппозиции, находящихся в Москве, он дотянулся. На днях белорусский КГБ вместе с ФСБ арестовал в российской столице как минимум двух предполагаемых участников заговора — Юрия Зенковича (предполагаемого организатора мероприятия, имеющего гражданство США) и Александра Федуту. Часть заговорщиков была взята белорусскими чекистами своими силами и (учитывая заявления о том, что некоторые из них были иностранцами, проживавшими в Литве и Украине), возможно, их брали не только в Беларуси и в Москве. Сейчас задержанные уже якобы дают признательные показания.
И в этой связи возникает два вопроса: что это было и должны ли были российские власти во всем этом участвовать?
Трест-2021
На первый вопрос однозначного ответа нет. Да, Александра Лукашенко не раз и не два ловили на вранье, в том числе и по вопросу госпереворота. Последний такой подход к снаряду был аккурат летом 2020 года, когда Батька взял в заложники российских чэвэкашников и его нукеры обвинили Россию в стремлении использовать этих бойцов для дестабилизации ситуации в республике после выборов. Однако тогда эта версия была не просто бездоказательной, но и абсолютно дикой, нелогичной. Ситуацию действительно дестабилизировали, но не россияне, а белорусская оппозиция, недовольная многочисленными злоупотреблениями Минска в ходе предвыборной кампании и поддержанная Западом.
Сейчас же ситуация иная. Во-первых, есть доказательства: российские и белорусские спецслужбы не постеснялись предоставить прессе перехваченные разговоры (как вживую, так и посредством видеосвязи), где оппозиционеры обсуждали детали свержения Лукашенко и установления новой власти, условного ГКЧП. Да, столь обширная доказательная база даже не намекает, а кричит о том, что белорусские (и, возможно, российские) чекисты вели организаторов переворота долгое время. Возможно, даже спровоцировали их на создание заговора (чистой воды аналог операции «Трест»), однако за язык оппозиционеров никто не тянул.
Во-вторых, есть мотив. Белорусский протест заглох. Конечно, можно и дальше заниматься созданием почвы для новых протестов (например, укрепляя оппозиционную субкультуру среди молодежи через флешмобы), однако в ближайшее время могло произойти необратимое. Батька должен был принять некое решение, которое он называл «одним из самых принципиальных за четверть века» его президентства. Возможно, речь идет о подписании интеграционных дорожных карт с Москвой, которые переведут российско-белорусскую интеграцию на новый уровень и сделают ее необратимой. Поэтому переворот и дестабилизация ситуации в Беларуси могли рассматриваться как единственный способ этого не допустить. Причем переворот именно с участием американцев. В Госдепе, конечно, все отрицают, говорят, что это невозможно, но ведь американцы за последние годы организовывали покушения и убийства руководства третьих стран. Кого-то удачно, как иранского генерала Кассема Сулеймани, ливийского лидера Муаммара Каддафи, кого-то неудачно, как президента Турции Реджепа Эрдогана в июле 2016 года.
Необходимо и целесообразно
Что касается необходимости участия России во всем этом, то с юридической точки зрения Кремль не мог уйти в сторонку — между Минском и Москвой есть соответствующее соглашение («Об участии в контртеррористических операциях на территории России и Беларуси»). К тому же, по данным автора, белорусские спецслужбы не раз и не два помогали отечественным чекистам в слежке за российскими оппозиционерами, которые в какой-то момент возлюбили Минск.
А как насчет политической целесообразности? Что бы там ни говорили белорусские официальные лица, репутация Александра Лукашенко серьезно пострадала в ходе подавления акций протеста в Минске. Никто не забыл и не забудет ни массовых избиений оппозиционеров в СИЗО, ни превращение Батькой самих выборов в фарс. Москва всячески пыталась показать белорусскому обществу, что она дистанцируется от «токсичного» президента. Российское ТВ старалось не критиковать самих протестующих, сосредотачивая весь свой гнев на внешних участниках протеста и их внутрибелорусских петрушках (например, русофобских представителях Координационного совета). Отечественные власти же постоянно выступали за изменение Конституции Беларуси и большую либерализацию страны. Отчасти потому, что хотели сохранения пророссийских чувств у белорусского населения, а отчасти потому, что жесткий контроль со стороны Лукашенко над обществом создавал проблемы и для российской «мягкой силы».
Сейчас же, после этого задержания, Москва, по мнению некоторых, рискует уничтожить свой имидж в глазах простых белорусов. «Факт похищения имел место, что еще больше обрушит рейтинг России среди белорусского народа», — вещает из Варшавы белорусский политолог Дмитрий Болкунец (который до этого находился в Москве, но, по его словам, предчувствовал будущий арест и сбежал).
Все это так, все это правда. Но, во-первых, при всех сложных отношениях между Путиным и Лукашенко, свержение последнего (а значит, хаос в Беларуси) абсолютно не в интересах Российской Федерации. Тем более сейчас, когда серьезно обострилась ситуация с Украиной. Во-вторых, в деле подготовки переворота набрана весьма серьезная доказательная база. Еще раз: оппозиционеров никто за язык не тянул, они все свои планы высказали на камеру. А большинство белорусской оппозиции хоть и терпеть не может Батьку, но и организацию госпереворота не потерпит — хотя бы потому, что она чревата гражданской войной. Поэтому задержание оппозиционеров посчитает делом справедливым. А значит, к России претензий не будет.
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Еще недавно казалось, что Беларусь как-то выпадает из российского информационного пространства.
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