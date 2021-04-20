Это не любовь: как и почему матери портят жизнь своим выросшим дочерям

Источник материала: Tut.by

Человек устроен таким странным образом, что корни всех его проблем в карьере, социализации, браке и родительстве стоит искать в детстве, в отношениях с его родителями. А если мы говорим о женщинах, то именно ущербные отношения с матерью лежат в основе многих проблем, которые выросшие дочери будут испытывать в будущем.



Matthew Henry, unsplash.com

Мать — единственный человек, который знает все самые больные точки своего ребенка и практически бессознательно может нажать на них в любой момент. Просто потому, что она их и создавала.

Матери бывают разными: теплыми, принимающими, безразличными и холодными, одержимыми контролем, матери, которые «удочеряются» к своим еще маленьким детям, бывают матери-нарциссы, а бывают матери, которые так сильно любят «своих крошек» (и не важно, сколько крошкам лет), что буквально душат их своей любовью.

Психолог Сьюзан Форвард более 35 лет работает психологом. Ее клиентки в основном взрослые женщины, которые вынуждены бороться со своими матерями. Эти женщины с самого детства испытывают на себе весь спектр нездоровых отношений с матерями, они вынуждены бороться с их критикой, конкуренцией, их контролем и эмоциональным насилием. В итоге эти выросшие дочери не уверены в себе, не уверены, что они хоть чего-то стоят, не уверены, что они достойны любви. А еще очень боятся, что станут для своих детей такими же матерями, как их собственные. На основании своего многолетнего опыта Форвард написала книгу «Безразличные матери. Исцеление от ран родительской нелюбви».

Проблема номер один заключается в широко распространенном убеждении, что о матери нельзя говорить плохо. "Как ты смеешь, это же мать?!" Это убеждение, в свою очередь, связано с мифом, что любая женщина, становясь матерью, становится автоматически способна на любовь, защиту и заботу. Но это не так. И этот миф служит отличным прикрытием для нелюбящих матерей, которые защищены от любой критики в свой адрес своим статусом. Нет никакого механизма, природного или социального, который бы автоматически запускал бы «материнский инстинкт», как нет и самого этого инстинкта.

Поэтому любые попытки обсудить эту проблему с кем-то еще будут упираться в сопротивление. Неблагодарная! Эгоистичная! Тебе вечно всего мало! А есть еще чудесные советы, вроде «прости и забудь» и, разумеется, «мать — это святое». В результате вы остаетесь наедине со своими эмоциями, воспоминаниями и сомнениями в том, имеете ли вы вообще право чувствовать по отношению к матери то, что чувствуете.



Johann Walter Bantz, unsplash.com

Невероятно сложно допустить в своей голове мысль о том, что мама может просто не любить. Так бывает, но сама эта мысль чудовищна. Человек, который дал вам жизнь, вас не любил. Как жить с этим дальше? Гораздо проще и безопаснее считать, что «у нас с мамой просто натянутые отношения», что она слишком опекает меня или наоборот — не интересуется моей жизнью, но все остальные проблемы в моей жизни с этим никак не связаны. Для маленького ребенка такая мысль в принципе разрушительна — его жизнь буквально зависит от родителей, поэтому проще решить, что если происходит что-то не то, мама мной недовольна, но все дело только во мне. С годами эта детская защита превращается в чувство собственной неполноценности уже у взрослой женщины, и не важно, насколько она будет успешной в карьере и социуме и обожаемой своим партнером и детьми.

Выросшая девочка, которую подавляла или игнорировала не любящая ее мать, уверена, что она никогда не будет достаточно хорошей, достаточно любимой, «достаточно достойной» хорошего отношения, успеха, счастливой жизни. Будучи в реальности красивой, успешной, умной, она живет, как будто не замечая своих достоинств. И этот вечный «синдром самозванца». Не важно, чего я достигла и каких усилий мне это стоило. Сейчас придет кто-то, кто разоблачит меня, и я существую в этом постоянном страхе. Я не могу присвоить себе все свои достижения, потому что где-то глубоко внутри они для меня ничего не значат.

Почему?

«Потому что если бы ты действительно заслуживала уважения и любви, — шепчет внутренний голос, — то твоя мать дала бы их тебе», — пишет Сьюзан Форвард. И пока эта огромная дыра, которую в вас проделала собственная мать, не затянется, вы не сможете начать жить своей собственной жизнью. Это не лучшее в мире открытие, но хорошая новость в том, что после осознания того, что с вами происходило все это время, можно пытаться работать и менять восприятие самой себя, своей матери и отношения с ней.

Форвард в своей книге предлагает чек-лист, который поможет понять, какие приемы использует мать и как она ведет себя сейчас. Ваша мать постоянно:

Унижает или критикует вас.

Делает вас козлом отпущения.

Приписывает себе все, что получается, и обвиняет вас во всем, что не получается.

Относится к вам так, будто вы не можете сами принять решение.

«Включает» свое обаяние для общения с чужими людьми, но становится холодна наедине с вами.

Соревнуется с вами.

Флиртует с вашей второй половинкой.

Пытается прожить свою жизнь через вас.

Звонит, пишет, заставляет уделять ей время так часто, что вы чувствуете давление с ее стороны.

Говорит или намекает на то, что именно вы стали причиной депрессии, отсутствия ее личных достижений или успеха в жизни.

Говорит или намекает на то, что не справится без вас (и только вы сможете помочь).

Использует деньги или обещание денег для манипуляции вами.

Угрожает усложнить вашу жизнь, если вы не сделаете того, что она хочет.

Игнорирует или преуменьшает ваши чувства и желания.



S&B Vonlanthen, unsplash.com

Форвард пишет, что положительные ответы на эти утверждения в настоящем или прошедшем времени означают, что мать уже переступила черту, отделяющую любящую мать от нелюбящей. Также в своей книге она приводит список утверждений, помогающих понять, каким именно образом отношения с матерью повлияли на вас. Вы:

Задумываетесь, любит ли вас ваша мать, и стыдитесь, что она может и не любить.

Чувствуете себя обязанной делать счастливыми всех, кроме себя.

Считаете, что потребности, желания и ожидания матери по отношению к вам важнее, чем ваши собственные.

Считаете, что любовь надо заслужить.

Уверены: что бы вы ни сделали для своей матери, этого будет недостаточно.

Считаете, что ее нужно защищать даже от осознания того, что она причиняет вам боль.

Чувствуете вину и считаете себя плохим человеком, если не идете на поводу у желаний других людей, особенно вашей матери.

Скрываете чувства и подробности личной жизни от матери, так как знаете, что она найдет возможность использовать правду против вас.

Понимаете, что вам постоянно требуется одобрение.

Чувствуете страх, вину и ничтожность, несмотря на достигнутые успехи.

Задумываетесь, все ли у вас в порядке, а если нет, то не помешает ли это найти партнера, который полюбил бы вас.

Боитесь иметь детей (если вообще хотите), потому что они вырастут «такими же неудачниками, как я».

Все эти мысли, действия и чувства — наследие детских травм, нанесенных матерью. И здесь тоже есть хорошая новость: все это не значит, что ситуация не подлежит восстановлению. Этот путь предполагает очень много сложной работы, которую стоит делать с хорошим специалистом, который бы смог поддержать вас и помочь. Вам предстоит вспомнить очень много неприятных ситуаций из прошлого, посмотреть на себя совсем другими глазами, повзрослеть, отделиться, понять, каких отношений с матерью вы хотите для себя сейчас, справиться с реакцией родственников (а они несомненно будут подключены к этим процессам) и, наконец, научиться жить собственной жизнью.

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